Vettel reconoció que no tuvo "un buen año"

En uno de los años más fuertes de Ferrari desde el comienzo de la era híbrida, los de Maranello fueron incapaces de conseguir el título, aunque fue la temporada que más oportunidades tuvo.Ya sea por fallos del equipo, falta de potencia en el coche o errores de Sebastian Vettel en el caso del mundial de pilotos, Ferrari perdió una gran oportunidad de coronarse. El piloto alemán no dudó en reconocer que no tuvo "un buen año" y que debió atravesar por "momentos complicados"."Sabiendo cómo pueden fastidiarse las cosas, lo diferente que podría haber sido este año, tengo que revisar algunas cosas, pero hay otras que creo que salieron mal y que no es necesario repasarlas mucho ni exagerar complicándolo todo demasiado", sostuvo el alemán.Vettel, escolta de Lewis Hamilton en el campeonato agregó: "creo que sé lo que tengo que hacer. Ciertamente en algún momento no estuve en mi mejor nivel. Así que primero me miro a mí mismo y sé que puedo ser mejor de lo que fui este año en algunas ocasiones".En la parte final de la temporada, el monoplaza de Mercedes se mostró mucho más fuerte que el de Ferrari y se debe a que tuvieron que volver a una versión anterior. Además, el fallecimiento de Sergio Marchionne dañó a la Scuderia."Volvimos a una versión anterior en la parte final del año, lo que nos permitió volver a ser más competitivos, pero entendimos lo que salió mal. Creo que sacamos muchas lecciones, fue un año difícil en general", agregó."Tuvimos muchas carreras en las que sacamos todo del coche y sentí que hice todo lo que pude. Estaba satisfecho por ello. Ahora necesito un tiempo para desconectarme. Tendremos tiempo de digerir y analizar. No creo que deba cambiar todo completamente, pero sí ajustar algunas cosas", concluyó.