El peronismo busca la unidad para 2019

En un clima de unidad, el congreso provincial del Partido Justicialista dejó en manos de la junta ejecutiva el marco de alianzas para los comicios provinciales y nacionales del año próximo; prorrogó el mandato de la conducción que encabeza Ricardo Olivera por un año más para no mezclarla con los comicios de 2019; resolvió que haya paridad entre hombres y mujeres en los cuerpos partidarios; habilitó la afiliación desde los 16 años e incorporó tres nuevas secretarías para la organización partidaria: Educación, Cultura y Diversidad.El congreso sesionó en la sala del Sindicato de Luz y Fuerza presidido por el senador Armando Traferri, secundado por la diputada nacional Silvina Frana. Las principales líneas internas estuvieron presentes en el encuentro e incluso participando de reuniones previas con Olivera y el vicepresidente Rubén Pirola para definir los alcances de la reunión. Si bien ni Omar Perotti, ni Agustín Rossi ni María Eugenia Bielsa estuvieron en el encuentro, sí lo hicieron dirigentes muy allegados a ellos. También se la vio muy activa a la senadora María de los Angeles Sacnun y a Leandro Busatto quienes expresaron sus intenciones de ser candidatos a gobernador. En cambio, no se lo vio a Marcos Cleri, también aspirante a la Casa Gris.El congreso justicialista comenzó a deliberar poco antes del mediodía, con algunas butacas vacías, y sin grandes debates, al contrario, con un clima de unidad e incluso de mucha cordialidad entre dirigentes de los distintos sectores. Sobre calle Junín varios pasacalles postulando a Omar Perotti era la única señal distintiva del encuentro. Adentro, varios jóvenes de remeras blancas con la inscripción ‘Perotti 2019’ se mezclaban con los congresales llegados desde todos los puntos de la provincia.FUERTE RECLAMO AL GOBIERNO PROVINCIALPrevio al inicio del congreso, fue Olivera quien habló y cuestionó fuertemente al gobierno provincial por tres aspectos: el decreto conocido días atrás sobre partidos políticos y campañas electorales, la falta de cronograma electoral y el no pago de los votos de la última elección provincial que afecta el funcionamiento del partido. Ante los congresales, el titular partidario explicó que “el gobierno provincial dictó un decreto donde se mete en la vida los partidos políticos, este es el principal partido opositor, y nunca fue consultado, nos enteramos por los diarios. Sería bueno que el gobierno derogue este decreto que se mete en lo interno de los partidos a tal punto que genera complicaciones para la constitución de nuevos partidos, pero además atenta con los partidos chicos, muchos de los cuales son nuestros aliados”.También cuestionó Olivera que “nos estamos enterando por los diarios” del cronograma electoral. Se preguntó si los partidos no merecen ser consultados sobre este punto. “Están definiendo un cronograma y como argumento dicen que tiene que ver los feriados de 2019. Le propongo que le llevemos al gobernador un calendario”, ironizó para saber cuándo se votará en la provincia. Por último, se refirió al pago de los votos de la última elección que generalmente se da a los cinco o seis meses de las elecciones. Aclaró que el gobierno nacional de Cambiemos ya hizo los pagos. Hoy, a más de un año de las elecciones, el gobierno provincial todavía no ha depositado los fondos. “Hemos hecho los reclamos y creo que hay algo atrás de esto”, afirmó Olivera y no descartó que apunte a afectar los recursos electorales para la próxima campaña.Antes de llamar a elegir autoridades del congreso, Olivera destacó que se pone en marcha el proceso electoral “que nos pone en situación importante para 2019”. Valoró el proceso de unidad de 2017 logrado por consenso y trabajo conjunto y pidió replicar la experiencia. “Este partido dialoga con todos los espacios y va a poner todo el esfuerzo para replicar la experiencia de 2017 para volver a gobernar la provincia” y llamó a incorporar dos palabras: generosidad y grandeza. “Si somos generosos y somos grandes, no tengo ninguna dudas que volvemos a ser gobierno de la provincia”, afirmó. (Fuente: El Litoral)