Un rafaelino al mando de la organización comunicacional

La Cumbre del G20 viene siendo noticia en los principales portales de este país, con destacadas reuniones entre los líderes mundiales, que llegaron a Buenos Aires a lo largo de esta semana.En semejante organización estratégica internacional, se destaca la presencia del rafaelino Hernán Húbeli, que es integrante del equipo de oficiales de enlace de prensa del grupo del G20. El mismo es parte de la delegación de comunicación internacional, al cual se le asignaron la delegación de estancias.La asignación de este cargo se lo comunicaron a Húbeli hace 2 meses, cuando presidencia convocó a algunos comunicadores que están trabajando en el Estadio, ya que Húbeli es coordinador de comunicación y prensa del Institucional Nacional del Teatro. Trabaja de manera mancomunada con el ex secretario de cultura del Municipio rafaelino, y actual director del Instituto Nacional del Teatro, Marcelo Allasino."Nos convocaron para tener una experiencia de comunicación internacional y hace dos meses que venimos trabajando en algunas capacitaciones y nos asignaron una delegación internacional a cada uno. A mí me tocó Francia", explicó en Radio LT 28 de nuestra ciudad, comentando que el recibimiento de la delegación francesa fue todo un éxito.Además, comentó que uno de los lugares más importantes en donde van a estar con toda la delegación es en Parque Norte, donde está el centro internacional de medios con más de 2.500 periodistas.En tanto, deslizó que la sede de la cumbre, que es en Costa Salguero, donde se desarrolla toda la agenda en estos días. "Todo lo que tiene que ver con el contacto de medios lo maneja presidencia, mientras que a nosotros nos encargan el enlace con los medios internacionales, en mi caso, con los franceses, que vienen en comitiva con el presidente Macrón", dijo Húbeli, remarcado que estuvo trabajando con más de 40 periodistas oficiales de ese país. En este caso puntual, ayudaron a ordenar la agenda del presidente europeo, con diferentes soportes técnicos y con un apoyo logístico para que los mismos puedan realizar las entrevistas, las transmisiones, etc.En total, 3 jóvenes argentinos están involucrados, siguiendo la agenda y los movimientos del presidente francés en nuestro país. El G20 tuvo un acompañamiento importante de gente joven a lo largo de estos días, ya que "hay mucha juventud que quiere participar. Estuvieron comprometidos a lo largo de estos días", dijo el joven oriundo de nuestra ciudad.Por otro lado, se fue modificando la cantidad de gente que acompañó a cada uno de los presidentes que visitaron la Argentina. "El número de gente fue variando a medida que pasaron los días", dijo y confirmó que el número de custodios fue designado por cada país: "cada comitiva viene con su grupo de custodia y su grupo de funcionarios. Hay algunas comitivas que tienen más, como el príncipe de Arabia Saudita, que llegó a tener 400 custodios", destacó."En la cumbre vamos a tener un espacio, que es de la reunión plenaria, donde nos tuvimos que instruir ya que en poco tiempo hubo muchos líderes, los más importantes del mundo, reunidos, con todo lo que eso significa", dijo el rafaelino y agregó que "nos pidieron conocimiento en relaciones internacionales y comunicadores, y en mi caso, como manejo francés, me dieron la delegación francesa. Recibimos a las delegaciones y fuimos explicando el protocolo de comunicación internacional que tienen que aplicar, como así también expusimos los espacios de trabajo y fuimos respondiendo las actividades técnicas en general", sostuvo.Por último dijo que "es una gran oportunidad para aprender y consolidarse. Este es mi primer evento a nivel mundial".Además expresó que algunas cuestiones se fueron modificando a último momento por un pedido "nuevo" de los país. Vale mencionar que hace 2 meses la Argentina hizo el pedido de los requerimientos más importantes, pero algunas cosas se fueron modificando y esto obligó a cambiar un poco la organización original.