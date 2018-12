Carta de lectores

Sr. Director:Hace muchos años, cuando cursaba mis estudios secundarios, en la Escuela de Enseñanza Media N° 429 Mario Vecchioli, un día de calor primaveral cualquiera se suspendieron las últimas horas de clase y enviaron a todos a sus hogares, menos a un grupo de alumnos que me incluía.Recibí algunas burlas por no poder retirarme y sin mucha explicación nos llevaron al Cine Teatro Belgrano a escuchar una charla de un doctor. No recuerdo una palabra de lo que dijo, pero sí cómo me sentí: empoderada. Tal fue mi fascinación que le pedí un autógrafo y en una hoja cualquiera anotó: "todo es posible si hay ganas" y su firma.A ese papel lo atesoré en mi carpeta de estudio. Tenía 16 años y muchos sueños que parecían imposibles. La carpeta entre tantas mudanzas se extravió, pero las palabras y sentimientos quedaron.El doctor resultó ser Julio Montaner, el mismo que propulsó la Estrategia de Tratamiento Como Prevención, el TARGA (tratamiento antiretroviral de gran actividad) y más recientemente la "Teoría del 90-90-90". El doctor Montaner es ex presidente de la Sociedad Internacional de SIDA, director del British Columbia Center para la excelencia en VIH/SIDA, y tantos otros logros más que permitieron salvar muchas vidas. Gracias en gran parte a sus aportes hoy en Canadá ya no hay SIDA, sólo personas viviendo con VIH y el resto del mundo puede acceder a tratamientos de alta efectividad que permiten que el VIH sea una enfermedad crónica controlada. La estrategia 90-90-90 se plantea llegar al año 2020 con el 90% de las personas con VIH conociendo su diagnóstico, el 90% de ellas en tratamiento, y el 90% de quienes estánen tratamiento con carga viral indetectable; si se logra este objetivo para 2020, se podrá tener controlada la epidemia en 2030 ya que los nuevos casos caerán drásticamente.Diciembre es un mes importante para los médicos y los infectólogos* en particular. El 1 de diciembre es el Día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA y el 3 el día del médico, en honor a Carlos Finlay, médico cubano que descubrió el agente transmisor de la fiebre amarilla.En este mes mi agradecimiento al doctor Julio Montaner, porque sus palabras transformaron mi vida y con eso la vida de mis pacientes; que además ayudaron a deconstruirme, a creer en los sueños y en que cada día podemos ser mejores. Agradezco también a los infectólogos* del Hospital Rawson de Córdoba, por introducirme con tanto amor a esta maravillosa forma de vida.A pesar de las dificultades, el camino del amor, la inclusión y el respeto al otro es posible y debería ser nuestro fin. Porque finalmente, lo que queda de nosotros es cómo hicimos sentir a los demás.* Uso lingüístico incluido en: “Atención de la salud integral de personas trans. Guía para equipos de salud”, una publicación que forma parte del proceso de implementación de la Ley nacional 26743 de Identidad de Género sancionada el 9 de mayo de 2012 en Argentina.DNI 29.349.765Médica Infectóloga. MP 17.277La autora de esta Carta de Lectores es oriunda de Rafaela donde residió siempre su familia y aún su padre. Cursó el nivel de educación primaria en la Escuela Belgrano, la enseñanza media en la Escuela "Mario Vecchioli" y estudió medicina en Córdoba, donde completó un posgrado de Infectología y se desempeñó como tal. Actualmente vive en Santiago de Chile.