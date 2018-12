Las reservas del BCRA continúan en picada

Las reservas internacionales del Banco Central continuaron en caída durante noviembre y se ubicaron en el último día hábil del mes en US$ 51.182 millones, tras perder más de 2.700 millones en ese período. Según datos oficiales, el 31 de octubre último se habían ubicado en US$ 53.955 millones, mientras que el 2 de noviembre último habían llegado a US$ 54.255 millones.El mes pasado, las reservas habían terminado con un crecimiento de US$ 4.942 millones, impulsadas por el nuevo desembolso por parte del FMI. Así, desde ese entonces, del total del nuevo préstamo ya se perdió más de la mitad puesto que la merma supera los US$ 2.700 millones."Las reservas internacionales se encuentran en caída constante, una tendencia que se profundizó en los meses de alta volatilidad", evaluó en diálogo con NA el analista financiero Christian Buteler. En ese sentido, consideró que se trata de "un tema preocupante" y aseguró que ello "se puede relacionar con el Riesgo País y la desconfianza sobre la economía argentina"."El Banco Central no está vendiendo dólares. Sólo se pagan deudas", apuntó y alertó sobre "inversores privados que se retiran y esos son dólares que se te van". Recordó que "la balanza comercial también es deficitaria" y sostuvo que "esos factores restan dólares todos los meses". Resaltó que ello ocurre pese a que el Gobierno "está "cumpliendo con las metas fiscales y monetarias"."El daño ha sido tan profundo en la credibilidad, que no logramos dar vuelta la situación para que por lo menos dejen de salir divisas", indicó. Advirtió que a este ritmo, la otra mitad del préstamo del FMI puede agotarse en menos de un mes por "los vencimientos de deuda en dólares"."La Argentina sigue en una crisis que no puede parar y alguna solución va a haber que encontrar porque no se puede seguir con este ritmo, tampoco tenemos tantas reservas", remarcó Buteler.En tanto, analizó que el dólar este jueves terminó en baja, pero cerró el mes con un incremento de casi cinco por ciento, lo cual coloca al peso "dentro de las monedas que más se movieron".