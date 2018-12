Salarios siguen corriendo por detrás de la inflación

Los salarios subieron 2,9% en septiembre último respecto de agosto, y volvieron a quedar rezagados respecto de la inflación, que en ese mes fue del 6,5%, según datos difundidos por el INDEC. En los primeros nueve meses del año, los salarios subieron 18,6%, mientras que el costo de vida acumuló 32,4%.Así, el nivel promedio de las remuneraciones estuvo 13,8 puntos porcentuales debajo de la evolución del costo de vida.El informe del Indice de Salarios que publicó el organismo registra que en los últimos doce meses los salarios aumentaron 23,7%, y se ubican 16,8 puntos por debajo del aumento de precios minoristas, que en septiembre pasado alcanzaba el 40,5%.El incremento del 2,9% de septiembre fue consecuencia de una suba de los salarios registrados de 2,8% y de 3,5% en el sector privado no registrado. El promedio de los salarios del sector registrado acumula en los últimos doce meses un aumento de 24,4%, como consecuencia del incremento de 25,3% del sector privado registrado y un aumento del 23% del sector público.Los salarios del sector registrado de la economía tienen una brecha de pérdida menor al del promedio general, ya que se ubica en 13,1 porcentuales por debajo de la inflación en ese período. Desde diciembre último el nivel de remuneraciones del sector crece 20%, 12,4 puntos porcentuales por debajo de la variación del costo de vida en ese período.En septiembre, los salarios del sector público crecieron un 3,5% y mejoraron 23% en la comparación interanual y 19,1% desde diciembre último.Los sueldos en el sector privado registrado crecieron en septiembre 2,3% respecto de agosto, y acumulan una mejora del 25,3% desde igual mes del año anterior y una suba del 20,5% en los primeros nueve meses de este año.Los salarios de trabajadores en negro del sector informal de la Economía, aumentaron en septiembre respecto del mes anterior, un 3,5%.Este sector, que no accede a mejoras acordadas en paritarias, es el más retrasado frente a la inflación, ya que desde septiembre último aumenta un 20,6% y solamente un 13,5% desde diciembre último. El crecimiento en los últimos 12 meses del índice total de los salarios fue del 23,7%, como consecuencia de la suba de 24,4% del total registrado, y de 20,6% del sector privado no registrado.