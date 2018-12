Producción industrial de Santa Fe volvió a caer

La industria santafesina enfrentó en octubre una fuerte caída del 4,5% con relación a igual período de 2017 y acumuló en diez meses una disminución del 2,4% en la misma comparación, según un informe de la cámara empresarial de la provincia.De acuerdo con el estudio de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), las actividades que tuvieron en octubre la caída más pronunciada fueron: sector automotriz, con el 75,8%; minerales no metálicos, con el 18,4% y complejo oleaginoso, con el 5,3%.Mientras, la industria láctea experimentó una suba del 7,4% en octubre contra igual período de 2017; la carne bovina, 5,7% y la producción de acero, 5,3%, impulsadas por sus mayores exportaciones."En Santa Fe la actividad fabril se encuentra afectada por la caída generalizada de la actividad económica, por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, por la contracción del crédito al sector privado, por los elevados costos financieros y por la desfavorable dinámica de la ecuación precios/costos", graficó la entidad.Agregó que "al interior de la industria santafesina los sectores que enfrentan los mayores retrasos en sus precios relativos son: bebidas, calzado, marroquinería, textiles, maderas aserradas, productos lácteos, productos de fundición, artículos de papel y cartón, y numerosos bienes de capital, entre otros".La industria argentina perdió entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018 un total de 40 mil asalariados registrados, equivalente al 3,4% de su dotación total.En este sentido, la industria es la actividad económica que presenta el mayor deterioro tanto absoluto como relativo.Puntualizó que "la producción de vehículos automóviles en la localidad de Alvear presentó durante octubre de 2018 una nueva y pronunciada caída de 75,8% interanual, mostrando en la medición acumulada al décimo mes una merma de 21,3% en relación al mismo período del año anterior"."La empresa General Motors implementó hasta enero de 2019 un proceso de suspensión de una porción de su plantel de personal acotando su actividad a un turno de producción diario", alertó la cámara.MORETTI, DUROCON EL GOBIERNOEl vicepresidente tercero de la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la vez presidente de FISFE, Guillermo Moretti, volvió a cuestionar esta semana la política económica impulsada por Cambiemos y afirmó que cuando gobernaba el kirchnerismo le iba "bárbaro". "Este modelo económico ya lo vivimos con (José Alfredo) Martínez de Hoz, no puede continuar", dijo el empresario al hacer un paralelismo entre los resultados de la política económica actual con la de la última Dictadura cívico militar.En declaraciones a radio La Patriada de la Ciudad de Buenos Aires, el empresario santafesino dijo que el panorama para el sector privado es "negro" y señaló que "sólo en el sector industrial se contabilizan más de 107.000 empleos". "Hay una caída estrepitosa en la industria", alertó el dirigente de la entidad que conduce Miguel Acevedo, y agregó que las expectativas que están manejando en la central fabril "son negativas"."Por desgracia va a seguir aumentando el desempleo. Todos los sectores de la economía están en caída. No veo que haya una posibilidad inmediata de recuperación. A la mayoría de la sociedad argentina no le va bien", se quejó Moretti.Según insistió el empresario, "este modelo no puede continuar"; y sostuvo: "A mí con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner me iba bárbaro".