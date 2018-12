No se hace en Rafaela

Durante el día de ayer se barajaba hacer una reunión sobre el problema de la inseguridad en Rafaela, convocando a distintos actores sociales (presidentes comunales, intendentes, legisladores locales y provinciales), organizada por el Area Metropolitana con sede en nuestra ciudad."El encuentro no se concretó porque no estuvo disponible el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli. Entonces el intendente Luis Castellano la pasó para el martes próximo, pero ante la movida que hizo Fernando Muriel (coordinador del Nodo Rafaela) de hacer una reunión de similares características ese día en Santa Clara de Saguier, no tiene sentido y vamos a ir a ese encuentro", aclaró el jefe de Gabinete municipal Marcos Corach anoche ante la consulta de un cronista de LA OPINION.Y agregó: "vamos a ir con el mismo planteo original porque no solamente hay serios problemas de inseguridad en Rafaela sino que se repite en otros lugares del departamento Castellanos. Por ese motivo, seguramente se emitirá un documento y pediremos también una audiencia al gobernador Miguel Lifschitz".