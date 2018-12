Ganó Newell’s, empató Colón

Newell's obtuvo anoche una victoria crucial para sus aspiraciones de mantenerse en Primera División al imponerse por 1 a 0 sobre Patronato de Paraná en el duelo de necesitados que ambos protagonizaron en Rosario en el inicio de la 14ª fecha de la Superliga. El delantero Héctor Fértoli, a los 10 del ST, marcó de cabeza el gol del triunfo para el dueño de casa en el estadio El Coloso del Parque, donde Newell´s volvió a la victoria después de dos derrotas y un empate. Patronato, por su parte, se mantiene en zona de descenso a Primera B Nacional en la tabla de los promedios. En el otro adelanto de la jornada, Colón y Belgrano igualaron 1 a 1 en Santa Fe. El local se puso en ventaja a los 29 del PT por medio de Leonardo Heredia, mientras el conjunto de Córdoba marcó el empate a los 43 de la misma parte a través de Matías Suárez. El conjunto cordobés, si bien logró sumar un punto en su visita a Colón, se mantiene en zona de descenso en la tabla de los promedios.Atlético recibirá hoy a San Martín en una nueva edición del clásico tucumano, el primero en Primera División, en la continuidad de la 14ª jornada de la Superliga, en el cual buscará un triunfo para quedar como líder, al menos hasta que el lunes juegue Racing, el actual puntero. El encuentro se disputará a partir de las 19.20 en el estadio Monumental José Fierro, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports Premium.El Decano tiene 28 unidades y viene de tres triunfos consecutivos, el último frente a Belgrano por 3 a 1 en Córdoba, mientras que el Santo es la contracara de Atlético ya que se encuentra en zona de Descenso, hace tres fechas que no gana y viene de igualar sin goles frente a Colón como local. Además, este sábado Estudiantes de La Plata recibirá a Lanús, mientras que Banfield hará lo propio con Argentinos Juniors. El primero de los partidos se jugará a las 17.10 en el estadio Centenario de Quilmes, con arbitraje de Facundo Tello Figueroa y televisación de TNT Sports. El Pincha perdió por 2 a 1 como visitante de Rosario Central y el Granate viene de vencer como local a Independiente por 1 a 0. En lo que será uno de los últimos partidos de Julio César Falcioni en el banquillo del "taladro", el Taladro recibirá a un Bicho que tiene un final de año para el olvido, pero que necesita levantar la cabeza para no tener un final complejo. El partido se disputará en el estadio "Florencio Sola", desde las 21.30, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de Fox Sports Premium. El conjunto del sur bonaerense viene de arrebatarle un empate sin goles a Racing, en Avellaneda, pero los dirigentes ya anunciaron que no le renovarán el contrato a Falcioni, al que le ofrecerán el cargo de manager.Los Dorados de Sinaloa vencieron en la noche del jueves 1-0 al Atlético San Luis en el partido de ida de la final del torneo Apertura-2018 de la Liga de Ascenso (segunda división) del fútbol mexicano, en el que el técnico argentino Diego Armando Maradona fue expulsado. Edson Rivera hizo el gol para el triunfo de los Dorados al minuto 75 y Maradona recibió la tarjeta roja al 90+1. El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí.