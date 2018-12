Perdió su embarazo, el día anterior se golpeó en gresca

Siendo las 22:00 del jueves, personal policial que se hallaba cumpliendo servicio de policía adicional en el Hospital Jaime Ferré, entabló comunicación con sus pares de la Comisaría de la jurisdicción, para informar que momentos antes había ingresado al Hospital una joven mujer con una presunta pérdida de su embarazo, que ya cursaba el 6º mes de gestación.Presente en el lugar personal de la Comisaría, dialogó con la joven mujer, identificada como Brenda S., de 24 años, quien declaró que el domingo 25 último, a las 3:00 se hallaba junto a su pareja, Franco G. y un amigo; cuando en un momento se hacen presentes otras personas -que no saben como se llaman ni donde viven, dijeron- y presuntamente comenzaron a increparlos.Franco G. les pidió que se retiren y, minutos después, regresaron con más personas -el grupo sería de 9 personas, 7 varones y 2 mujeres-.Así, las cosas se pusieron peores y comenzaron provocaciones incitando a la pelea. Brenda S. se interpuso entre los grupos para calmar la situación, y en ese contexto, otra mujer identificada como Victoria R. la habría “agarrado de atrás, de los pelos, y luego hace caer al suelo a Brenda S.”, se conoció de fuentes policiales.Allí habría terminado todo ya que los partícipes se retiraron del lugar. Pero aquí comienza otra historia.Horas después, al llegar a su casa, Brenda comenzó a sentir dolores en su vientre pero no le dio mayor importancia.Al día siguiente, lunes 26, la joven manifestó a sus allegados que no sentía su embarazo, ya que el bebé no se movía.Se dirigió entonces a una Clínica de imágenes médicas y allí el médico, tras realizarle una ecografía, le manifestó que el bebé en gestación se encontraba sin signos vitales, derivándola de inmediato hacia el nosocomio local.Una vez en el Hospital Jaime Ferré la volvieron a examinar y le confirmaron que el bebé en gestación estaba sin vida y que se lo iban a extraer quirúrgicamente en las próximas horas.Las médicas que la examinaron declararon a la Policía no saber la causa de la muerte del bebé.Por tal situación se dio conocimiento de inmediato al fiscal Dr. Guillermo Loyola, quien al tanto de los pormenores impartió directivas a seguir ordenando se realice un oficio para resguardar la placenta y el feto para su posterior autopsia y conocer claramente las causas de la muerte.