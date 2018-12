La izquierda dominó la marcha anticumbre

BUENOS AIRES, 1 (NA). - En el marco de un férreo operativo de seguridad que restringió ayer los accesos al centro de la Capital Federal, la izquierda se adueñó del papel protagónico de una marcha crítica al G-20 que si bien fue relevante, no alcanzó la magnitud de otras movilizaciones de la oposición. Los movimientos sociales fueron actores de reparto, mientras que el kirchnerismo más duro brilló por su ausencia, según pudo constatar un cronista de NA.Esta vez no se registraron escenas violentas con fuerzas de choque policiales dispersando a manifestantes, ni corridas o pedradas, pero la rigurosidad del operativo policial terminó con un saldo de ocho detenidos producto de incidentes menores.Las detenciones se produjeron al comienzo de la manifestación, antes de que comenzaran a desplazarse las columnas militantes a lo largo de la Avenida 9 de Julio. Dos militantes del PTS, entre ellos el apoderado del partido, fueron arrestados por utilizar handie para comunicarse, denunciaron desde la fuerza trotskista.En tanto, en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio un reducido grupo de manifestantes de organizaciones sociales prendió fuego a una bandera de Estados Unidos y una caja que representaba un producto de la empresa Mc Donalds.Al llegar a la Plaza del Congreso, las más de 70 agrupaciones que integran la multisectorial llamada "Confluencia Fuera G20- FMI" leyeron un comunicado que despotricó contra el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.El documento fue leído por la integrantes de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, quien estuvo rodeada por Alejandro Bodart (MST), Ignacio Levy (La Poderosa), Claudio Lozano (Unidad Popular), Juan Marino (Partido Piquetero) y Manuela Castañeira (Nuevo Mas), entre otros dirigentes.Los partidos enrolados en el Frente de Izquierda se corrieron de esa foto y no firmaron el documento por considerar que los cuestionamientos debían extenderse también a los gobernadores del PJ.