Día Mundial de Sida: 30% desconoce su diagnóstico

El Sida es considerado uno de los problemas más graves de salud en el mundo, con 122 mil afectados en Argentina. Este 1 de diciembre se conmemora el trigésimo aniversario del Día Mundial del Sida bajo el lema “conoce tu estado”. Fundación Barceló se suma a la campaña con el objetivo de concientizar sobre la importancia de su detección temprana.La Organización Mundial de la salud (OMS) define el VIH como una infección que deteriora progresivamente el sistema inmunitario, alterando o anulando su función de combatir infecciones y enfermedades. El término SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se utiliza en casos avanzados de VIH, dados por la aparición de una o varias infecciones o cánceres relacionados. Esta patología se trasmite de diferentes maneras: por medio de relaciones sexuales sin protección, por trasfusión de sangre contaminada o contagio madre-hijo durante el embarazo, parto o lactancia.Esta enfermedad no por el momento curación, pero su detección temprana y acceso al tratamiento son fundamentales para detener la infección y, aún en casos avanzados, tener una adecuada calidad de vida. Lamentablemente los prejuicios y los temores acerca de esta enfermedad disuaden a las personas de realizarse las pruebas de VIH, que suelen realizarse solamente cuando ya han aparecido enfermedades graves. En la primera etapa de la infección algunos individuos suelen presentar síntomas similares a una gripe: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares y decaimiento. En las etapas avanzadas los síntomas suelen ser más severos: pérdida de peso; infecciones; neumonía; diarreas prolongadas; lesiones en la boca y en la región genital, así como una pérdida progresiva de la memoria que se conoce como deterioro neurocognitivo.Si bien sus vías de contagio son múltiples, convivir con una persona con VIH no entraña un mayor riesgo especialmente si el enfermo esta adecuadamente controlado. Igualmente siempre es necesario tener en cuenta algunas precauciones. Hoy son los adolescentes el grupo más vulnerable al contagio.A diferencia de otros años, lamentablemente LA OPINION no pudo conseguir la información sobre la cantidad de casos de Sida que hay registrados en el Hospital local.Por otro lado, la Municipalidad de Rafaela invita a las actividades que se llevarán a cabo este domingo 2 de diciembre a las 18:00, en la ciclovía de Estanislao del Campo, por el Día Mundial de la lucha contra el HIV.Previamente se hizo un video con jóvenes de nuestra ciudad publicado en redes sociales concientizando sobre las estadísticas a nivel nacional y mundial que acarrea esta enfermedad. Habrá un Dj invitado con emprendedores gastronómicos que estarán vendiendo en el lugar.Además, el edificio municipal en adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el HIV está iluminado de rojo, el mismo color del lazo que simboliza el compromiso con la concientización y la prevención.