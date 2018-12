Tras romper el blindex robaron en una tienda

Siendo las 2:40 de la jornada de la víspera, un comerciante rafaelino fue sorprendido al recibir telefónicamente la noticia de que le habían roto la vidriera de su negocio de ropa para hombres y que habían entrado ladrones.Así las cosas, LA OPINION dialogó con Raúl E., propietario de la tienda de ropa para hombres “Berlín”, ubicada en calle San Lorenzo 218 a metros de su intersección con calle Necochea, y a menos de 100 metros de la Fiscalía Regional local.Al llegar a su negocio, y en una primera mirada, Raúl notó que además del vidrio de blindex roto, le faltaba un perchero completo de jeans, del cual colgaban unos 15 pantalones.Al vidrio de blindex común lo rompieron arrojando un trozo de concreto, similar al de los cordones de las veredas. “Se cree que también tenían un martillo porque al ser blindex, tiene dos láminas y, sino no se podría haber roto el vidrio de atrás”, dijo el comerciante.Producto del ilícito se contabilizó el faltante de indumentaria, y no así de dinero en efectivo.“La alarma está ahí y lo extraño es que no sonó”, dijo Raúl a este Diario. También hay cámaras de seguridad, pero están apuntando hacia otro sector.“Los vecinos vieron a dos sujetos que escaparon corriendo con la ropa que habían robado hacia la esquina de calle Las Heras”.Prosiguió: “al negocio hace dos años que lo estamos trabajando. Este es el segundo intento de robo. Hace un mes hubo otro intento similar, pero trataron de romper la puerta de blindex templado, y con esa no pudieron. La vidriera que rompieron ahora es de blindex común”, dijo.Al relatar su sensación por lo sucedido el propietario del comercio sostuvo: “Me da bronca e impotencia, porque uno ve que estas cosas pasan a diario, pero es distinto cuando te pasa a vos; es una sensación de gran impotencia. Más en un momento que no es favorable [económicamente] para los comercios. Tener que salir a reponer los vidrios y mercadería...”, lamentó este rafaelino.