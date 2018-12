Intendente Castellano: "nos extrañó mucho"

En el mediodía de ayer, el intendente Luis Castellano se reunió con los concejales (ver página 9). Con respecto a la situación del proceso de expropiación de este inmueble, Castellano dijo: “analizamos cómo salió la ley por el tema de la expropiación de Ripamonti. Nos extrañó mucho que se haya metido una situación en el medio en donde la ley que nosotros pedíamos con el acompañamiento económico del Gobierno de la Provincia, tal como lo hizo en Rosario o Santa Fe, a Rafaela se lo niegue; la posibilidad de poner el dinero para que pueda darse la expropiación y se pueda pagar con dineros provinciales”.“La ley no salió así; no sabemos quién fue, no sabemos a ciencia cierta quién negoció para que salga de esta manera pero bueno, salió la expropiación. Ahora vendrá una etapa de negociación con el Gobierno de la Provincia para ver cómo se irá distribuyendo el esquema de los fondos”, agregó.Además, aclaró que “la ley no salió con cargo al Municipio; salió con un proceso de diálogo entre Municipio y Provincia para ver cómo va a ser la distribución de fondos para poder producir la expropiación y el acuerdo con el actual propietario”.