Murió Betty Elizalde

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La periodista y locutora Betty Elizalde, uno de los máximos íconos femeninos de la radiofonía argentina, falleció ayer, a los 78 años de edad, luego de luchar durante varios años contra un cáncer de pulmón.Los restos de Betty Elizalde serán velados hasta mañana al mediodía en la Casa Velatoria Zuccotti, avenida Córdoba 5080, y a las 14:00 se los trasladará al cementerio de la Chacarita para el último adiós.La noticia del deceso la brindó su amigo José Luis Zorzi a través de las redes sociales: "Con mucho dolor les cuento que nos dejó nuestra querida amiga, maestra, compañera de muchas horas y días de radio. Buen viaje. Gracias por enseñarnos un camino y vivir la radio como una actitud de vida".Nacida como Beatriz Deolinda Bistagnino el 4 de enero de 1940, la locutora estaba internada desde hacía un tiempo en el Sanatorio Otamendi, de esta capital.Esta semana, en la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, el relator de fútbol Mariano Closs había pedido por ella al subir al escenario."La voz es un instrumento fantástico que te da la naturaleza y después tenés que trabajarlo, amar mucho lo que hacés", había declarado alguna vez.En el 2015, cuando inició sesiones de quimioterapia, denunció en su cuenta de la red social Facebook que la empresa de medicina prepaga Swiss Medical no le daba los medicamentos que necesitaba para tratar su enfermedad.Símbolo de la radiofonía nacional, Elizalde debutó en la profesión a los 18 años, y en su exitosa carrera ganó dos premios Martín Fierro y un Konex como locutora en 1981.Tuvo a su cargo varios programas de radio y televisión, entre ellos "Siempre Betty" que creó en 1996 en la Radio de la Ciudad, y en los años 70 estuvo al frente de "El buen día", por radio Del Plata; "La burbuja", por radio Belgrano; y "Las siete lunas", por radio Continental, entre otros.En 1999 publicó el libro "Perfiles", con entrevistas que realizó a personalidades como Alejandro Dolina, Adolfo Bioy Casares, José Sacristán, Susana Rinaldi, Chavela Vargas y Eduardo Galeano, entre tantos otros.La última entrevista que dio Betty Elizalde en televisión fue en enero de 2017 en el programa "Juventud Acumulada", conducido por su amiga Fanny Mandelbaum."Sabía que Betty estaba muy mal. La verdad no me animaba a ir a la clínica porque ya casi no tenía voz. Yo la noté siempre con muchas ganas de vivir. El año pasado cuando la entrevisté en el programa ya sabía que estaba con cáncer, era íntima amiga de primos míos que eran médicos y ya sabía todo. Sabía que la estaba peleando a muerte", contó hoy la periodista al portal Primiciasya al conocer el deceso.Y agregó: "La conocí en el año 90 y siempre tuve una gran admiración por su inteligencia y por supuesto por su forma de hacer las entrevistas. Nos volvimos a juntar en la Feria del libro hace dos o tres años porque ella había hecho un libro con un disco con voces de los entrevistados. Le había dicho que no tenía el libro y una señora me lo mandó porque ella ya no tenía, fue maravilloso".