Presupuesto provincial ya tiene media sanción

El Senado santafesino votó el jueves de forma unánime la media sanción del Mensaje Ley del Poder Ejecutivo correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2019, que comprende recursos por más de 271 millones de pesos y un incremento en la coparticipación a Municipios y Comunal del 54,10 % respecto al año 2.018. La senadora Cristina Berra, del departamento San Martín, fue la única que planteó su oposición en el tratamiento en particular del proyecto, ya que no estaba de acuerdo con el Plan de Obras para el departamento que representa. Con respecto a la media sanción, el senador Felipe Michlig (San Cristóbal) destacó el apoyo del bloque mayoritario (Bloque PJ) que permitió nuevamente la rápida salida del proyecto en cuestión.Luego de la media sanción en la Cámara alta, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, se refirió a distintas obras contempladas en el proyecto que ahora se encuentra bajo análisis de Diputados. "Con el proyecto de ley de presupuesto se procura dotar al Poder Ejecutivo Provincial de una herramienta fundamental que plasma su acción de gobierno, otorgando previsibilidad a la gestión", subrayó. Asimismo, destacó que las partidas para inversión en obras públicas aumentan en un 85% para 2019 en comparación con las asignadas en este 2018. Al respecto, el legislador expresó la importancia de concretar las mismas, algunas de las cuales vienen siendo postergadas desde hace varios años y repaso algunas de las proyectadas para el próximo año en el departamento Castellanos:-Pavimentación Ruta Provincial Nº 63 - San Vicente – Colonia Margarita - María Juana 1º Etapa $172.400.000,00-Pavimentación Ruta Provincial Nº 22 (tramo Josefina – Bauer y Sigel – Marini – Colonia Bicha) $181.600.000,00-Desvío tránsito pesado Rafaela $1.600.000.-Pavimentación urbana $288.851.000. (Ley Nº 13751).-Acueducto Norte 1 Primera Etapa – Desvío Arijón $2.700.000.-Acueducto Norte 1 Segunda Etapa – Desvío Arijón $2.834.960.000.-Rafaela Canal Norte 2da. Etapa $40.500.000.-Obras Arte Arroyos Calavera y Las Penquitas $7.620.686 y Obras Vila Cululú $1.000.000.-Hospital Nodal $6.000.000.Estas partidas se suman a otras estipuladas en materia de infraestructura para Seguridad, Justicia, Educación, Salud, Vivienda y Vialidad, entre otras. Además, Calvo resaltó que desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda se solicitó, a través de un anexo, al gobernador Miguel Lifschitz que el plan de inversiones para el 2019 contemple obras necesarias en la provincia de Santa Fe, en el caso del departamento Castellanos de destacan:-Pavimentación mano sur acceso al PAER (Parque Actividades Económicas Rafaela).-Accesibilidad permanente a Aurelia (ruta 70S – 67S - ruta 34).-Pavimentación de la Ruta Provincial 67 S (Tramo Saguier - Santa Clara de Saguier).-Pavimentación Ruta Provincial Nº 80 S (Tramo Tacural - Tacurales - Ruta Provincial Nº 22).-Pavimentación Ruta Provincial Nº 48S acceso a la localidad de Garibaldi.-Obra integral de iluminación de la Ruta Provincial Nº 280 S, desde su intersección con la ruta nacional N°34 “Martín Miguel de Güemes” y la arteria Tte. Gral. Richieri en la ciudad de Sunchales.-Repavimentación Ruta Provincial N° 20 Tramo Zenón Pereyra – Esmeralda.-Transitabilidad permanente (arenado u obras complementarias) de la Ruta Provincial Ruta Provincial N°13 (Tramo Ruta 70 – Saguier – Plaza Clucellas).-Repavimentación Ruta Provincial N°22 (Tramo Coronel Fraga – Ramona – Pueblo Marini).PAUTASPara la elaboración de Proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Senadores, que fue girado a la Cámara de Diputados para su consideración y análisis, se ha utilizado una pauta nominal que resulta de combinar el crecimiento proyectado del PBI del -0,5 % con la variación estimada del nivel de precios implícitos del orden del 34,8 %, lo que considera una inflación a diciembre 2019 del 23 %, de acuerdo a las pautas macro fiscales informadas por el Gobierno Nacional. Se adopta un tipo de cambio de $ 40,10 por dólar estadounidenses.El proyecto de Presupuesto 2.019 contempla recursos por $ 271.113.612.000 (46,77 % más que en 2.018) y Erogaciones por $ 277.182.629.000 (44,88 % más que en 2.018); en principio se observa un resultado financiero negativo de $ 6.069.017.000, al igual que en el ejercicio económico 2.018.Con respecto al financiamiento de la política presupuestaria para el año 2.019, se prevén fuentes financieras estimadas en $ 11.034 millones, que permitirán dar cobertura al déficit fiscal de $ 6.069 millones y a las aplicaciones financieras por $ 4.965 millones.Para cubrir la necesidad de financiamiento el gobierno apelará nuevamente al endeudamiento, por un monto de $ 9.138 millones. Las operaciones de crédito proyectadas son, entre otros, ante el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, Plan Equipar, Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe y Corporación Financiera Internacional - Grupo Banco Mundial). Así se llega a estimar un resultado financiero positivo o superávit de $ 3.512,15 millones.Consecuentemente los proyectos de inversión pública serán financiados en su mayoría con recursos de rentas generales, y en menor medida por otras fuentes y por las fuentes de uso del crédito antes citadas.Las erogaciones de capital alcanzan a $ 42.577.616.000, creciendo un 45 % en relación a 2.018. La incidencia es de un 15,4 % sobre el Gasto Total de la Administración Central. El rubro Construcciones, dentro de los gastos de capital asciende a $ 24.764.020.000.Los gastos corrientes se expresan en $ 234.605.013.000 (44,90 % más que en 2.018) y los recursos corrientes ascienden a $ 267.088.517.000.- (49 % más que en 2.018), lo que determina un ahorro corriente proyectado de $ 32.483.504.000.-, el cual supera en un 87,3 % al ahorro previsto en el presupuesto 2.018.En los gastos corrientes los gastos en personal para 2.019 ascienden a $ 99.032,72 millones, no previéndose incrementos en la planta de personal. Asimismo no se incluyen partidas para el incremento salarial del año que viene. Se incluyen asimismo recursos de la Nación para atender el déficit de la Caja de Jubilaciones por $ 3.580 millones provenientes de un acuerdo suscripto en septiembre último por una deuda pendiente de cumplimiento. Además se incluye la partida por el pago de este año.