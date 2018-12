Ben Hur arranca el lunes

A pesar de continuar entrenando luego de la finalización de los torneos locales, el plantel de Ben Hur, que conduce Carlos Trullet, comenzará oficialmente la pretemporada con vistas al Torneo Regional Amateur el próximo lunes desde las 16:30hs. Como es habitual, a lo largo de todos estos años, los trabajos estarán centralizados en el Campo de Deportes que posee la Institución. La pretemporada se realizará en dos etapas, la primera de ellas tendrá tres semanas (de lunes a sábados) de trabajos con jornadas de un turno, doble turno y también triple turno. Esa primera parte finalizará el 22 de diciembre y luego el plantel quedará licenciado. Tras el receso, la segunda etapa comenzará el miércoles 2 de enero donde la BH regresará a los entrenamientos esperando el comienzo del Torneo Regional previsto para fines de enero o principios de febrero. El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Trullet, tendrá al Prof. Cesar Bessone como preparador físico, Adrián Acosta será el ayudante de campo y Nicolás Zanuzzi estará como entrenador de arqueros.En cuanto al plantel, el Lobo continuará con la base de jugadores que disputaron los torneos de Liga Rafaelina de Fútbol, sumándose hasta el momento siete refuerzos. Ellos son el defensor ex Sarmiento de Resistencia, Luis Ybañez; el delantero ex Libertad de Sunchales, Nahuel Vera; el volante ex Brown de San Vicente, Pablo Pavetti; el arquero ex Kristianstad FC de Suecia, Juan Ignacio Mendoça; el volante ex Peñarol de Rafaela, Leonardo Ochoa; el volante ex San Martín de Progreso, Ignacio Ynfante, y el volante ex Libertad de Sunchales, Ezequiel Saavedra.