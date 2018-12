Llop tiene más que una idea: también está el 11 definido

“Regalamos un tiempo y eso preocupa”. Una respuesta reiterada por todos en Atlético de Rafaela luego de la derrota frente a Almagro en Villa Raffo. La disconformidad quedó expuesta sin disimulo, al igual que la preocupación porque están en evidencia las oscilaciones en el rendimiento individual y colectivo. Contra el Tricolor sufrió una caída dolorosa por el momento, ya que la “Crema” había empatado con Central Córdoba de Santiago del Estero como local, y también por la performance, de las peores en este torneo de la B Nacional, en el ciclo Llop.Sin generación, ausente de verticalidad y carente de intensidad defensiva. No parecía que este elenco albiceleste estuviera dirigido por el “Chocho” Llop.Esta versión de Atlético pasa del aplauso, la ilusión renaciente en Lomas a rasguñar un empate ante los santiagueños y ahora una derrota sin atenuantes con Almagro.Ante ello, y en busca de regalarle una victoria a su gente en el último partido en el Monumental de Alberdi en este 2018 Llop dispondrá de cuatro modificaciones en el once inicial.En la última línea ingresa Enzo Copetti por Gastón Suso, en el medio campo Facundo Soloa reemplazará a Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna a Lucas Quiróz. El otro que irá de arranque es Angelo Martino, saliendo Matías Quiroga.¿El equipo? Ramiro Macagno; Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Soloa y Agustín Nadruz; Montagna, Marco Borgnino y Martino; Mauro Albertengo.Lo que aún no confirmó Llop es el banco de relevos. El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y allí quedarán definido los 18 que concentrarán al aguardo del cotejo ante el “Calamar”.Emiliano Romero fue sometido a una artroscopía en su rodilla derecha y la intervención fue exitosa. El uruguayo arrastraba diferentes molestias desde su rotura de meniscos en dicha rodilla, en la pasada pretemporada.Desde ahora el uruguayo ya trabaja en su recuperación y tendrá de dos a tres meses de rehabilitación.