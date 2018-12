"Rafaela debe tener un localismo fuerte"

Sin presentarse abiertamente como precandidato a intendente de Rafaela por el espacio Cambiemos pero con la decisión de efectuar el lanzamiento en el corto plazo, Mauricio Basso encabezó ayer un desayuno con la prensa de la ciudad para plantear los ejes de sus propuestas y a la vez confirmar que Liliana Ardusso encabeza sus equipos técnicos con los que trabaja desde hace más de un año en un "modelo de ciudad"."La participación política es todo un desafío, pero estamos convencidos en que podemos sumar a la ciudad", subrayó durante un encuentro realizado en su oficina de trabajo, ubicada en un departamento del 3º piso del edificio de calle Alvear al 400. Tal como publicó LA OPINION en una entrevista en octubre pasado, Basso destacó su experiencia como responsable de un área de coordinación con municipios y comunas para la implementación de tecnología que mejoren los sistemas de transparencia y gestión de gobiernos locales.La presentación hizo foco en las ideas de desarrollo humano, productivo y gobierno inteligente como base integral de un modelo de ciudad superador, con ideas innovadoras y concretas para aportar en pos de las complejas problemáticas que enfrenta Rafaela en la actualidad. La relevancia de los equipos técnicos y profesionales vinculados a la conducción política de los mismos fue el hilo conductor del encuentro: "Son personas que tienen una gran vocación para servir a la ciudad en la que viven todos los días".Consultado sobre su visión de ciudad en un contexto de crisis como el que atraviesa la Argentina en la actualidad, dijo que es necesario fortalecer lo local. "Queremos hacer una ciudad fuerte que no dependa tanto de los avatares nacionales e internacionales, que tenga un grado de vinculación consistente con otras regiones. Siempre hay crisis cíclicas, lo importante es estar preparados para sobrellevarlas", planteó Basso, quien reconoció que cuenta con el respaldo de su padre, José Luis Basso y de toda su familia. "Al comienzo dudaban, cuando les presenté el trabajo que tenemos pensado para los primeros 100 días de gobierno, cambiaron de opinión. Mi padre está orgulloso de la decisión que tomé", consideró."Hay que cumplir lo que se promete. Y prometer lo que se puede cumplir", definió como uno de sus principios de acción política. Respecto al estado actual de la ciudad o al menos su percepción de la misma, evitó una lectura crítica y destinó los elogios a la gente. "No planteo la política desde lo destructivo sino desde lo propositivo. La ciudad está ordenada y es pujante, aunque es evidente que ahora está amesetada en su faceta productiva y de gobernanza", manifestó mientras compartía una ronda de mates con la prensa. "Creemos que hay cosas que se pueden potenciar" y descartó "barajar y dar de nuevo" respecto a políticas públicas del actual gobierno municipal."Sin duda que el valor agregado de Rafaela es su gente. El desafío es acelerar su desarrollo y crecimiento. Estamos en un punto crítico donde deja hábitos de ciudad chica y adquiere otros de escala mediana", agregó. La inseguridad o el funcionamiento del transporte público de pasajeros son temas a mejorar, puntualizó.Y si bien se define como referente de Cambiemos, Basso admitió que "trabaja para llegar a la Intendencia con un equipo fuerte sin personalismos". Aseguró no tiene problemas en ir a internas con otros candidatos de Cambiemos y que pone sus propuestas a disposición.Parar cerrar, Basso expresó que "esta reunión con medios de la ciudad representa para nosotros un nuevo paso en la idea de mostrarle a los rafaelinos que es posible una alternativa que mejore nuestra calidad de vida, estamos trabajando desde hace más de un año con los equipos técnicos y profesionales en la búsqueda de soluciones a llevar a la práctica". "Es un proceso cuidadoso, que abordamos con seriedad y con vocación de servicio, lejos de especulaciones partidarias. El modelo que estamos proyectando parte de demandas de la gente, que nos preocupa y al mismo tiempo nos motiva a hacer. Creemos que Rafaela puede cambiar y desde esa idea queremos contribuir a la ciudad", concluyó.