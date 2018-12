Finalizó la Diplomatura en Innovación y Creatividad

La innovación y la creatividad son dos vectores de identidad institucional fundamentales de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). La búsqueda permanente de nuevas respuestas a los desafíos existentes en Rafaela y la región y la generación de nuevas alternativas de desarrollo productivo, social y científico son perspectivas centrales establecidas entre los objetivos de la nueva Universidad Pública.En este sentido, la UNRaf ha desarrollado desde agosto la Diplomatura en Innovación y Creatividad orientada a proveer a sus estudiantes, un conjunto de herramientas, metodologías y mejores prácticas para innovar y así potenciar el desempeño competitivo de las organizaciones y la generación de emprendimientos. Esta Diplomatura es una iniciativa conjunta de la UNRaf y el International Council for Small Business (ICBS) por lo que cuenta con certificación internacional de ese organismo de alcance global. Estuvo destinada a profesionales, emprendedores, empresarios, personal de empresas y comunidad en general. El cursado finalizó con resultados satisfactorios.Las actividades de cierre se realizaron los días 23 y 24 de noviembre. Consistieron en proponer soluciones innovadoras de acuerdo con cuatro focos de innovación, que luego los equipos transformaron en desafíos, propuestos por el Grupo Sancor Seguros, partner de la Diplomatura. En estas jornadas, los participantes cumplieron distintos requisitos siguiendo una secuencia de actividades y finalizaron con la presentación de cada propuesta innovadora ante un jurado. La actividad tuvo dos objetivos centrales: desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos presentados y fortalecer capacidades personales para la innovación de los participantes de la diplomatura.El viernes 23, al inicio de la actividad, participaron destacados disertantes quienes hablaron sobre temáticas vinculadas al abordaje de nuevos desafíos. Entre ellos, estuvo Miguel San Martín, ingeniero argentino que se desempeña como Jefe de Ingeniería y Control en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. A través de una videoconferencia, San Martín mencionó las misiones en las cuales participó, destacando en cada una los desafíos e innovaciones necesarias para su éxito.Dentro de la trayectoria del Ing. San Martín, se destaca su participación en la misión de Magallanes a Venus y la misión de Cassini a Saturno. Más tarde, fue nombrado Ingeniero Jefe para el sistema de Guía, Navegación y Control de la misión Pathfinder, que condujo el Sojourner, primer vehículo robótico que aterrizó en Marte. Posteriormente, asumió el mismo papel para la exitosa misión que aterrizó los vehículos robóticos, Spirit y Opportunity, en Marte en 2004. Recientemente, fue el Ingeniero Jefe de Orientación, Navegación y Control para el Laboratorio de Ciencia de Marte, que aterrizó con éxito el Curiosity, en la superficie de Marte el 5 de agosto de 2012. Formó parte del equipo de arquitectos de la innovadora arquitectura de aterrizaje SkyCrane de Curiosity y también se desempeñó como Jefe Adjunto de Entrada, Descenso y Aterrizaje. A lo largo de su carrera, San Martín se ha desempeñado como consultor de panel para varias misiones, incluyendo Topex, Mars Polar Lander, Deep Impact y Phoenix.“Hay que buscar soluciones que no sean las que todos piensan o buscar lugares donde otras personas no hayan buscado. Una de las razones por la cual las soluciones no surgen, es porque la gente está trabada en una forma de pensar sobre el problema y no se separa del problema por un tiempo. Hay que buscar las raíces y tratar de pensar de forma distinta. Cuando uno piensa en forma distinta es más probable que le encuentre la solución a un problema y que surja una idea, una que otro no la haya pensado porque estaba viendo el problema en una sola dimensión, cuando un problema tiene múltiples dimensiones”, expresó San Martín durante la videoconferencia.También participaron como disertantes Carlos Miceli, Emprendedor, orador, escritor, fundador de Escuela de Nuevos Aliados y Estonia Experience. Entre sus ponencias, se destacan las temáticas sobre el futuro del trabajo y la educación, el papel de las relaciones en la innovación empresarial y el crecimiento profesional, y la mentalidad empresarial. Además, participó Ezequiel Manavela Chiapero, egresado del Instituto Balseiro como Ingeniero Mecánico que actualmente se desempeña como Desarrollador de Tecnología Empresarial en CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, en la ciudad de Sunchales). También participaron de la jornada, Iñaki Apezteguia, consultor experto en gestión de la innovación, Nicolás Novaira y Andrea Minetti como facilitadores de la actividad.El sábado 24, el encuentro tuvo lugar en la sede de Grupo Sancor Seguros en Sunchales, donde los equipos tuvieron que preparar y presentar distintos requerimientos como un Brief sobre un desafío y un Plan de Innovación, sorteando dificultades, como ocurre en todo proceso de innovación. El proyecto de innovación finalmente se expuso ante el jurado para su evaluación, donde los equipos defendieron sus modelos de negocios, prototipos y propuesta de valor. El jurado estuvo compuesto por Clorinda Mantaras, Directora de Operaciones y Tecnología; Alan Roggau, Gerente de Capital Humano; Samanta Faccioli, Jefa de Gestión del Talento del Grupo Sancor Seguros; y Jorge Rodríguez, Secretario Académico de la UNRaf.La Diplomatura en Innovación y Creatividad estuvo estructurada en módulos presenciales, los cuales se cursaron en la UNRaf y módulos online, a cargo de ICSB, obteniendo los participantes una certificación nacional e internacional por su cursado. La UNRaf felicita a todos los estudiantes de la Diplomatura por su esfuerzo y predisposición.