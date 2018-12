El predio tiene un valor de mercado de U$S 1.300.000

En mayo del año pasado, la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, que tasó al predio en U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000, lo que da un promedio de 1.300.000 dólares. Es decir, a valor actual, unos 50.5 millones de pesos. El dato recobra importancia luego de que fuera aprobada la ley y que se sepa que ahora la Municipalidad puede poner parte del dinero para poder obtener el predio, hoy en manos de Luis Alberto García Cullá.En septiembre de 2016, el Concejo le solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que solicitara la tasación del inmueble. A mediados de mayo de 2017, la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, remitió una nota, con la firma de su presidenta, Lucrecia Muhn y del secretario Luis Gutiérrez, en donde expresaban una respuesta a este pedido. Para dar los valores, se tuvo en cuenta "que el inmueble a tasar posee una escasa superficie cubierta remanente actual, no considerada como una mejora de valor, sobre un terreno de 2.188.70 metros cuadrados, encontrándose en un estado precario de uso y conservación, emplazado en el corazón de la ciudad frente a la plaza central, sujeto a las restricciones municipales, arquitectónicas y del entorno en que se encuentra, analizándose el estado actual del mercado inmobiliario".El precio que pasaron estaba en pesos, pero con una cotización del dólar mucho más baja que en la actualidad ($ 15,80, según la cotización del Banco Nación de aquel día). En la nota figuran $ 20.224.000 y $ 20.856.000. En dólares, en aquella cotización, hubieran sido sería U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000. Si se toma el promedio de la cotización en dólares, sería U$S 1.300.000, y llevado a pesos, eran $ 21.710.000. Hoy, cuesta mucho más del doble.¿Qué significan 50 millones de pesos para la Municipalidad de Rafaela? De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2019, esa cifra es la que se espera recibir por coparticipación del Impuesto Inmobiliario. O por una posible "venta de activo fijo", como por ejemplo, el Predio de la Flor ($ 47.680.000). Es la totalidad de obras para desagües de todo un año en la ciudad. O 48 cuadras de pavimento, más el ensanche de Av. Santa Fe, entre el Balneario y el Jockey Club, solo por dar algunos ejemplos.