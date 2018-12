La difusión de un informe atribuyéndose gestiones molestó a Daniel Arcidiacono

En la mañana de la víspera recibimos la visita de Daniel Alfredo Arcidiacono, presidente comunal de Colonia Margarita, visiblemente ofuscado por una información difundida por el diputado provincial, Omar Martínez, quien señaló estar acompañado por María Soledad Muratore, miembro de la comisión comunal por la minoría, para realizar gestiones, encaradas debido a las complicaciones en la transitabilidad de la localidad como consecuencia de las últimas precipitaciones. Se buscan alternativas de emergencia hasta que la Provincia finalice la construcción del puente definitivo. La pavimentación de la Ruta 63 avanza sostenidamente.“Hemos mantenido varios encuentros y estamos en permanente contacto con el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo y con el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo coordinando y evaluando los trabajos que se vienen realizando para superar esta situación”, describió el diputado Omar Martínez. Las intensas lluvias de estos últimos días, trajeron como consecuencia serias dificultades en los accesos a Colonia Margarita.Al respecto el jefe del gobierno local señaló que "cualquiera en la zona conoce que la gestión nuestra se ha dedicado a un montón de cosas, la ruta, el puente y demás, vengo gestionando desde hace muchos días el tema del puente alternativo, hace 22 días que está la ruta cortada, esto que salió, considero yo que es un error, mala información. La minoría no aparece, sólo lo hace para insultar, es gente mal educada".Recordó que "hoy en Margarita hay obras en todos lados"."Lo que a mí no me gusta es que a mí me pagan para hacer un trabajo yno estoy hablando de política, hablo de trabajo, el mío es la gestión, hago la gestión permanentemente y no puede venir una persona a colgarse de una gestión que no hizo, que no aparece. El diputado Martínez jamás fue a Margarita ni a saludarme ni a llevar nada, y hoy se cuelga de esto que estamos gestionando realmente desde Colonia Margarita con la voluntad incondicional de Pablo Seghezzo, el Dr Escajadillo, Mario Segovia de Vialidad, que está en San Vicente, estamos todos en conjunto trabajando la cosa y de pronto sale este aviso diciendo que ellos están gestionando, una chica que no se mueve ni siquiera para ver la obra, y cuando se mueve es solamente para insultar."Hacer campaña es totalmente válido, pero no apropiándose del trabajo de otros. Les ofrezco, si es que quieren gestionar, hacen falta agua, cloacas, viviendas, pero que no usen como estandarte obras que estamos gestionando nosotros y ese puente alternativo me lleva día y noche."Esta noticia me parece un error garrafal, sería bueno que se disculpen, porque es como quitarme el trabajo".Seguidamente recordó algunas de las obras cristalizadas durante su administración: la iglesia, equipamiento, iluminación.Reiteró que aguarda una disculpas del legislador y de la integrante de la comisión comunal, y "ya que tienen tanta voluntad de gestión los invito a acompañarme en lo que falta".Finalmente remarcó que "hace media hora que me reuní con Pablo Seghezzo y nos han informado que hoy por la tarde -por ayer-, a más tardar mañana -por hoy- unos módulos cuadrados para poner sobre el puente alternativo, nos dieron una prioridad increíble, para que de aquí al lunes podamos darle paso a vehículos de mediano y gran porte".Cabe destacar que la foto que ilustra esta nota fue registrada ayer por la mañana en el sector afectado por el puente alternativo.