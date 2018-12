Polémica por ley de expropiación de los exalmacenes Ripamonti

Una inesperada polémica se ha generado en torno a la expropiación de los exAlmacenes Ripamonti. El jueves, en lo que fue la última sesión del período ordinario de la Legislatura, se consiguió aprobar el tema en ambas Cámaras y, por lo tanto, se convirtió en ley. Lo que sin lugar a dudas podría ser una buena noticia, abrió paso a una controversia, dado que mientras que el diputado Omar Martínez aparecía en los medios y redes sociales contando la buena nueva y agradeciendo la colaboración del resto de los legisladores de la zona, el senador Alcides Calvo aclaraba que el texto de la ley aprobada incluía la posibilidad de que Rafaela tenga que poner parte -al menos- del dinero, cuando se buscaba que todo sea abonado por el Estado Provincial. Y lo que es peor: la ley de Martínez decía que sólo lo debería pagar Rafaela. Lo cierto es que, si el Gobernador promulga la norma, abrirá un plazo de dos años para la expropiación.De acuerdo a la Cámara Inmobiliaria de nuestra ciudad, el valor de mercado de U$S 1.300.000 (ver aparte). Aunque, vale la pena aclararlo, seguramente no será eso lo que se deba pagar, dado que el Tribunal de Cotización -la próxima instancia administrativa-, el encargado de definir cuánto debe abonar el Estado, también contempla otros parámetros como por ejemplo, la valuación fiscal, que es sumamente inferior.Recordemos que hubo dos proyectos: uno de Martínez, presentado el 16 de agosto, el mismo día en que el Concejo aprobaba la ordenanza que habilitaba el proceso expropiatorio; y un segundo, presentado una semana después por el senador Alcides Calvo, que ya contaba con media sanción de la Cámara Alta.A última hora del jueves, se conoció que el proyecto del diputado Omar Martínez había conseguido la media sanción en Diputados. Y él mismo se encargó en la mañana de ayer de señalar que se había convertido en ley. En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) dijo: "le dimos media sanción al proyecto que presentamos con Gabriel Real (PDP-FPCyS) y fue al Senado. Había distintos temas que iban y venían de las Cámaras, porque era la última sesión ordinaria. Alcides Calvo había presentado también un proyecto y el mío se anexó al de Alcides y se transformó en ley".¿Debería tener una partida específica en el Presupuesto? "No, porque ya fue aprobado", respondió Martínez y agregó: "en la sesión de mediados de diciembre o la siguiente, le daremos la sanción definitiva al Presupuesto. Tendríamos que ver si, dentro del articulado, se pueda llegar a colocar esa partida. Pero es algo que tiene que trabajar el Ejecutivo, porque tienen que charlar con el privado. Había una tasación de la Cámara Inmobiliaria y hay que basarse también en el precio catastral. Pero acá va todo el arreglo que tiene que hacer el Gobierno Municipal y el Ejecutivo Provincial para llegar a un acuerdo. Hay que esperar la reglamentación del Ejecutivo y empezar a trabajar"."Hay un dictamen elaborado donde le da la posibilidad al Municipio de tener esa ley para expropiar conjuntamente con la Provincia. Ya los rafaelinos y rafaelinas tienen la ley, como así también el Gobierno local para poder trabajar", dijo Martínez. "Esto va al Ejecutivo para que tenga la reglamentación", completó el socialista."La expropiación es una ley que habilita al Gobierno Municipal a trabajar con el Ejecutivo Provincial en la compra del inmueble y le marca al privado que no puede hacer una venta particular. Tendrá que sentarse a hacer el arreglo para vender el predio al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el cual luego se lo debe transferir al Gobierno Municipal", señaló Martínez, quien destacó la celeridad con la que se trató el tema: "en 45 días se convirtió en ley".CAMBIOS EN LA LEGISLATURALa aparición de la Municipalidad en su discurso parecía secundario. Pero no lo era. Es que el proyecto que se había aprobado en Diputados decía, textualmente, en su artículo 4º: "Erogaciones. Será a cargo de la Municipalidad de Rafaela los gastos y erogaciones que demanden la aplicación de la presente ley". Es decir: lo tenía que pagar todo la ciudad.Cuando ese texto llegó a Senadores, se negaron a aprobarlo. Y luego de algunas negociaciones, se optó por un texto intermedio: "Facúltase a la Municipalidad de Rafaela y al Poder Ejecutivo Provincial a dar continuidad a lo que demande el proceso expropiatorio establecido en el articulo 1º de la presente". Dicho de otra forma: debe haber una negociación entre el Estado local y el provincial para determinar cuánto aporta cada uno.CALVO Y MAINACarlos Maina es secretario de Desarrollo de la Municipalidad. En diálogo con LA OPINION, recordó que "cuando elevamos la ordenanza, aducimos la igualdad de tratamiento con las expropiaciones que se dieron en Santa Fe y Rosario. Donde la Provincia no solo pagó la expropiación, sino que puso plata para los proyectos posteriores. El Concejo Municipal, incluso nos amplió las posibilidades, porque nos permitía hacer gestiones ante Nación y Organismos Internacionales en busca de financiamiento. Ese mismo día en que se aprobaba en el Concejo, Martínez presentó su proyecto. Al principio, pensé que eran '5 minutos de fama', porque no tenía el número de la ordenanza, que habilitaba al Ejecutivo a hacer gestiones ante el Legislativo. También me llamó la atención que suspendiera el tratamiento por 60 días porque había hablado con los privados. Y después de la sanción de Alcides, no tuvimos más novedades. Esta mañana (por ayer) empezamos a entender lo que estaba pasando: la novedad que estaba oculta era que las erogaciones a realizar estaban a cargo de la Municipalidad de Rafaela", dijo."Hay una conformidad a medias", se sinceró Alcides Calvo, en diálogo con LA OPINION, "porque esta ley determina una herramienta para abrir un proceso expropiatorio con los actuales propietarios del complejo Ripamonti. Pero por otro lado, se ha podido consensuar con la Cámara de Diputados, para que se deje la alternativa la posibilidad de negociar qué costos van a tener que afrontar la Municipalidad y la Provincia si se materializa la expropiación"."El compromiso que había asumido el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, no pudo ser interpretado por los legisladores, principalmente los del oficialismo, algunos, representantes del Departamento. No solo han legislado en contra del Municipio, sino en contra de los ciudadanos rafaelinos. Se ha llegado a esta aprobación, porque había una gran posibilidad de que esto no saliera y que se esperara hasta mayo para hacerlo realidad. Ojalá que la falta de sensibilidad que mostraron algunos legisladores del FPCyS y del socialismo no se manifieste en el Gobernador, que había asumido el compromiso de que el sistema expropiatorio era lo más lógico. Rescato que el presidente del bloque del FPCyS, Rubén Gallassi, porque ha mantenido su palabra y ha tenido que intermediar de alguna manera para que este proyecto de ley tenga un final positivo", dijo Calvo.El Senador también dejó en claro que hasta que se haga efectivo el plazo, el dueño del predio, Luis Alberto García Cullá, tiene la posibilidad de disponer del mismo. Es decir: si presenta un proyecto para el lugar y es aprobado, podría seguir en su poder. Algo que, para Martínez, no es posible.La controversia está abierta y los exAlmacenes Ripamonti siguen dando de qué hablar.