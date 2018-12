"No existe la posibilidad de acompañar a la policía"

El pasado miércoles se reunieron en la sede de Gobierno de Santa Fe una veintena de rafaelinos (entre concejales y vecinalistas) con los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías y de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Allí trabajaron sobre unos 9 puntos sobre los cuales avanzar para mejorar la seguridad de Rafaela. Uno de ellos fue empezar a estudiar la posibilidad de que el Municipio firme un convenio con la Policía para que los efectivos de la fuerza provincial puedan participar del patrullaje en los móviles de la Guardia Urbana de Rafaela. Quien mencionó la idea fue Hugo Menossi. Ya en 2013 se había presentado esta iniciativa, en este caso, como propuesta de quien era candidato a concejal por el Frente Renovador, Hernán Camusso.La propuesta, en términos generales, está basada en el principio de un "arresto civil", es decir, la posibilidad de que cualquier persona -sin pertenecer a una fuerza de seguridad- pudiera detener a otra en el caso de que cometiera un delito ostensible, que sea urgente privarlo de su libertad, etc y poder entregarlo a la autoridad competente. En experiencias bonaerenses, lo que se hizo fue usar policías como adicionales, pagando los mismos los municipios. Posteriormente, oficiales retirados, con capacidad de portar armas.En tal sentido, Darío Cocco, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) fue contundente en rechazar esta idea. "Nosotros lo venimos diciendo en todos los ámbitos: la GUR es un área que se ha creado en el Municipio, pero son trabajadores municipales. Están muy lejos de ser seguridad. No tenemos nada que ver con la policía ni con poner orden en la ciudad. Para eso está la policía. Tiene absolutamente todos los recursos y leyes que avalan eso", dijo en declaraciones a la prensa luego del encuentro que mantuviera con los concejales en la mañana de ayer."Somos simples empleados municipales, que lo que hacemos es hacer algo de previsión y prevención, en tanto y en cuanto podamos generarlo en ciertos lugares para avisarle a la policía que ahí está ocurriendo algo. No más que eso. Nada de ningún tipo de medidas ni tratar de generar desde los trabajadores municipales una inmiscusión en la seguridad para la cual nosotros no estamos ni legalmente ni preparados desde ningún punto de vista para hacernos cargo de eso", agregó."Nos oponemos totalmente. Incluso, nos oponemos a algún tipo de medidas como por ejemplo, tener algún equipo de seguridad. Los agentes de la GUR o inmiscuirse en problemas o lugares en donde no tienen nada que hacer.Somos empleados municipales, la ley es muy clara. No es nuestra función, generar ese tipo de protección a los ciudadanos, más allá de todos los esfuerzos que se puedan hacer y que lo acompañamos y que valoramos. Pero no existe en ningún lado la posibilidad de que nosotros acompañemos a la policía en sus operativos", sentenció, dejando de lado cualquier tipo de posibilidad en avanzar en este sentido.AMPLIACION DE LA PLANTATal cual como lo anticipara LA OPINION, la reunión con los ediles de ayer por la mañana se centró en la necesidad de ampliar la planta permanente. "Tenemos un planteo que es muy importante, que es la ampliación de la planta de personal permanente. Hoy estamos en 1140 y necesitamos ampliarla para pasar a los contratados, como lo dice la ley, por otra parte. Para eso se necesita que dentro del Presupuesto 2019 el Concejo apruebe esa ampliación de la planta", dijo.Justamente, una de las áreas que más creció en la última década fue la GUR, llegando a tener ahora casi 70 agentes. Entendemos que va a ser posible la ampliación de la planta y nos vamos con las mejores expectativas", concluyó.DIALOGO POR CRISISEl otro de los temas que los preocupa es la crisis económica y cómo ha impactado en el salario de los trabajadores. "Entendemos que tenemos que generar un ámbito entre el Concejo, el Ejecutivo, CAEPAM (que es una mutual que tenemos los trabajadores municipales) y la entidad gremial para que nada de todo esto nos tome de sorpresa en lo que viene de aquí para adelante", indicó Cocco.En relación a la perspectiva hacia el año que viene fue claro y contundente: "va a ser un año muy duro, un año de ajuste. Va a ser peor de lo que hemos pasado. Entendemos que lo peor no ha llegado. Por eso solicitamos estos ámbitos de trabajo en conjunto. La recaudación va a caer, ya lo venimos diciendo. Las políticas del Gobierno nacional impacta en las provincias, municipios y comunas. Fíjense cuando quita el fondo sojero, a Rafaela la impactó en 12 millones de pesos sin manera de sustituirlo. El tema del subsidio al transporte, que vamos a ver qué ocurre en enero, pero a nosotros nos va a impactar, teniendo un Municipio que se hace cargo totalmente del servicio. Todo ese tipo de políticas, como la reducción del DReI va a impactar. Se necesita generar ámbitos de discusión, ser muy previsores y tener en cuenta lo que va a ocurrir. También generar las políticas en consecuencias para que esto impacte lo menos posible".