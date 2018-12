Seguridad llevó gran parte del debate

El pasado jueves volvió a sesionar el Concejo Municipal local, en la oportunidad el izamiento del pabellón nacional correspondió a María José Ferrero.En la oportunidad tras la aprobación del acta del encuentro anterior se oyó el habitual informe de la Presidencia en la que se detallaron las actividades de la semana anterior.Por secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida.Ingresando luego las Comunicaciones Oficiales y Peticiones particulares.Una nota particular enviada por Juan Ramón Miño en la que solicita se arbitren los medios para que en el espacio público “Plazoleta de los Cooperativistas”, se cumpla con el destino dispuesto para el mismo, fue girada a comisión. Fernando Cattaneo fundamentó el pedido en el estado que ostenta el espacio verde. Oscar Trinchieri señaló que se encuentra en un estado de abandono absoluto y Leandro Lamberti sugirió analizar el presupuesto para incorporar fondos para volver a dotarla de los elementos que poseía.Tuvo ingreso una nota particular, entregada por vecinos autoconvocados de Barrio Colón -entregada en la reciente movilización-. Solicitan medidas en relación a los hechos de inseguridad que les aquejan.El tema es el que más fundamentaciones generó, provocando marcar la postura de cada uno de los ediles. Comenzó el presidente, Fernando Cattaneo que pidió que por Secretaría se le dé lectura a la nota. El titular del cuerpo puso de relieve que comprende el reclamo de los vecinos.Oscar Trinchieri se manifestó en el mismo sentido.Carlos Gómez quien junto a la Secretaria de Gobierno recibió a los manifestantes y la nota destinada al legislativo pidió que esa nota sea adjuntada a la minuta de comunicación de su autoría que ingresó en esa sesión.Por su parte Marita Ferrero hizo propicio el momento para efectuar una especie reivindicación de Isabel Silva, integrante de Cambiemos y expresidente de la Vecinal del Barrio Colón, quien fue acusada por un medio de utilizar esa movilización como herramienta política. Manifestó su solidaridad con la dirigente, postura que también fue adoptada por el presidente del cuerpo.Tras la sugerencia del concejal Lamberti la nota particular presentada por Silvia Sartini fue girada a comisión.Manifiesta la necesidad de señalizaciones en la zona rural donde está prohibido arrojar agroquímicos.Fue girada a comisión la nota oficial remitida por el Consejo de Administración SAMCo-Hospital Almícar Gorosito.Solicitan reunión con el Concejo Municipal para tratar temas inherentes a la situación jurídica legal por la que está atravesando el SAMCo.Fue remitida a comisión la nota particular elevada por Hugo Acuña.Notifica la falta de respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, al pedido de Información pública que solicitara, referido a los movimientos de saldos desde mayo 2018. En la misma se le dice que esa información no se incluía porque no estaba la aprobación de una reconducción de partidad - hecho que ocurrió en la penúltima sesión ordinaria-.La fundamentación la hizo Fernando Cattaneo quien manifestó que los ediles estaban al tanto de la situación que se daba y justificó la respuesta que fue originada en la falta de aprobación del Proyecto de Ordenanza para la ampliación y reconducción de partidas.Tuvo aprobación un Proyecto de Ordenanza elaborado por Carlos Gómez con la adhesión: Andrea Ochat y Leandro Lamberti.Declara Patrimonio Cultural de Sunchales a la que fuera la casa de Carlos Steigleder.Mereció la aprobación del cuerpo el proyecto de Declaración elevado por María José Ferrero.Declara de Interés Ciudadano y Deportivo la vigésimo quinta edición del Torneo de Fútbol Infantil “Tigrecito”, que en esta edición de denomina "Marcelo Acuña", la autora en sus fundamentos elogió a quien este año le da nombre a la realización aurinegra, por su parte Fernando Cattaneo remarcó que "es un justo homenaje", y Oscar Trinchieri se sumó a los elogios.También fue aprobado un proyecto de Declaración elaborado por Andrea Ochat con la adhesión: Carlos Gómez y Leandro Lamberti.Declara Interés de Educativo la presentación del libro “La mochila de Iripina” de la Lic. en psicología Paula Vessoni.Igual suerte corrió Minuta de Comunicación elaborado por Carlos Gómez con la adhesión: Andrea Ochat y Leandro Lamberti. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información institucional referida a la temática de Seguridad, requiriendo mayores precisiones en cuanto a la cantidad de numerarios, móviles y dinero que se destina a la seguridad, entre otras cosas.Finalmente fue derivado a comisión el proyecto de Resolución elaborado por Fernando Cattaneo con la adhesión: Andrea Ochat, María José Ferrero, Leandro Lamberti, Carlos Gómez y Oscar Trinchieri.Otorga a Nicolás Quiroga la beca “Deportista Sunchalense 2019”. La personalidad del elegido fue vastamente elogiada por Fernando Cattaneo remarcando su virtudes deportivas como así también lo atinente a su calidad de ser humano.