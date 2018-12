Les comentamos CD

La Palabra

FLOR GIAMMARCHE “TALLOVOLAR” CD Hacemos Eco - 2018 - 11 temas (No lejos, Por seguir, Presagio y otros) Dice la intérprete: Formé parte del grupo Aymama durante 9 años y fue una experiencia hermosa en la que grabamos tres discos, tuve la posibilidad de compartir escenario con artistas que admiro y llevar nuestra música a todo el país e incluso varios lugares del mundo. Fue un gran aprendizaje y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Hace dos años comencé un nuevo camino presentando mis canciones y haciendo otras de artistas de diferentes características, con los que por distintas razones me siento identificada. “TalloVolar” conserva la raíz folklórica y suma esos nuevos paisajes. El disco está dedicado a los músicos independientes porque día a día me motivan e inspiran. (…) Decimos nosotros: Folklore desde la raíz y la canción están siempre presentes en la propuesta. La misma síntesis que la intérprete encuentra en el nombre asignado al trabajo. Elige temas con prestigiosas formas, y también canta los propios. Se nutre de destacados músicos que respaldan la propuesta con sonidos, arreglos y dirección. Ser guitarrista, compositora y docente le permite disponer de una mirada generosa hacia donde decide recorrer su senda.