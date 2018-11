Concejo: aprueban redireccionar partidas por 12.648.013 de pesos

En la mañana de ayer el Concejo Municipal aprobó 10 proyectos durante 75 minutos, en el que se destacó la modificación presupuestaria con el redireccionamiento de partidas en más de 12.500.000 de pesos.

La disminución será para desagüe en barrios $ 1.148.013; materiales de desagües 1.500.000; adoquinado 1.000.000; mantenimiento calzada de tierra 1.000.000, presupuesto participativo 2.000.000; remodelación bulevares, avenidas, espacios verdes 2.500.000; obras de bulevares de acceso, parques y paseos 1.500.000; ciclovías y ciclocarriles 1.000.000; señalización urbana y nomenclatura 1.000.000, totalizando 12.648.013 pesos.

Este dinero permitirá incrementar combustibles y lubricantes para Gobierno y Ciudadanía $ 100.000, para Prevención en Seguridad 316.462, Obras Públicas 1.235.810, Servicios y Espacios Públicos 6.995.741; cámaras y cubiertas de Servicios y Espacios Públicos 4.000.000.

Muriel lo justificó al decir que "estamos autorizando al DEM redireccionar para cumplir los servicios que brinda, teniendo en cuenta los aumentos en combustibles, lubricantes y neumáticos, por ejemplo un 115% la nafta, un 130% el gasoil y un 150% el eurodiesel. Vinieron funcionarios a dar las explicaciones pertinentes, para seguir dando el servicio imprescindible".

Viotti aclaró que "en algunos puntos no estoy tan convencido, porque se resienten servicios de los vecinos como la obra del NCA, la iluminación en avenida Mitre, el desagüe en Tucumán, el cruce ferroviario. El Municipio tiene que hacer un esfuerzo para disminuir gastos y ser más eficiente, si incorporan una persona nueva que sea necesaria, disminuir costos de papel y telefonía. El Estado debe ser moderno y eficiente, el Gabinete es más grande de lo necesario, hay que unificar áreas". Visintini también reclamó las obras solicitadas por los vecinos.

Muriel se defendió: "estoy de acuerdo que el Estado sea eficiente pero que el árbol no tape el bosque; la realidad económica cambió frente al presupuesto de 2017, como aumentaron los combustibles. ¿El Ministerio de Seguridad qué hace frente a más inseguridad?".

Mársico sostuvo que "votamos las transferencias de partidas, pero hace unos meses pidieron redireccionar 8 millones para Desarrollo Social, no lo pudieron justificar y no sabemos para qué lo necesitaban; quieren avanzar con organismos para crear transparencia, pero tengo dudas en el proceder".



OTROS PROYECTOS

* Constitución del barrio 40: se trata de un proceso participativo con la denominación de "Los Arces". Garrappa recordó que "hace un año se formó este sector con D`Agostino al norte, Cerdán al sur, ruta 34 al oeste y Lehmann al este; se trata de 126 familias, 326 personas, ya tienen comisión vecinal y este sábado es la primera fiesta barrial".

* ICEDEL incorporar al cuestionario: Garrappa destacó que "desde 1997 construye información para pensar acciones políticas públicas en profundidad para la ciudad; hoy está el problema de género por la desigualdad, visibilizar entre mujeres y varones, para que busquen igualdad de género cuando pide el mercado, cómo es la jefatura familiar, el acceso a la salud y educación, tiempo libre sobre la desigualdad. El desempleado tipo es mujer de 30 años sin formación".

* Reconocimiento a los 29 deportistas rafaelinos en los Juegos Nacionales Evita: Garrappa mencionó que hace 2 semanas "reconocíamos a 2 deportistas (hermanos Mondino), pero hubo 39 disciplinas en un clasificatorio en cada provincia y luego a nivel nacional con 800.000 entre niños, jóvenes y adultos, en la fase final 20 mil competidores; el deporte formativo, la educación en valores, la decisión de reconocer la participación de diversas disciplinas, 2 coordinadores y árbitro".

* Designación de Ricardo Barlasina a la Dirección Administrativa: Menossi memoró la sesión en el Club de Leones, haciendo lugar a esta corrección del citado como coordinador general.

* Colocar infladores de bicicletas en ciclovías: Garrappa dijo que es un pedido de ciudadanos a lo largo de las ciclovías de la ciudad para que haya infladores en estos trayectos como está frente al Municipio. Muriel agregó que está presupuestado para 2 infladores.

* Extracción de árboles y raíces: reclamo de vecinos en Rosario 746, Yrigoyen 1344, Las Heras y Dorrego, Alvear del 0 al 700, calles de barrio Alberdi con árboles de Mora. Visintini señaló que "en determinados casos hay que sacarlos, son pedido de años, rompen las veredas y tienen ramas altas. Hay un caso de una propietaria que envió una carta al Intendente, pidiendo arreglar la vereda". Este proyecto generó un debate innecesario entre Garrappa, Mársico ("mandamos un aumento del 34% de la tasa y rogamos al DEM que cumpla lo que tiene que hacer"), Muriel y Visintini.

* Colocar señalética que diga badén en el PAER: Mársico dijo que es un pedido de empresas porque hay camiones transitan y el badén es pronunciado.

* Cordones vedados en Santa Fe y Echeverría: para el ascenso y descenso de personas por el nuevo funcionamiento de la licencia de conducir y los juzgados. Garrappa mencionó que se hacen 50.000 trámites anuales, 25.000 licencias, 500 personas por día en este lugar. Bonafede ponderó el turnero con mensajes para concientizar sobre accidentes tránsito.

* Condonar deuda pavimentación en el Centro Especial La Huella: Garrappa hizo historia al decir que en 1994 empezó en el Ceibo, luego en Apadir y la donación de terreno en 2016 en el barrio 2 de Abril. Estuvieron presentes las responsables de la entidad Olga Bruera y Etel Senn, teniendo 63 personas desde los 18 años en adelante.