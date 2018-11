SEOM con ediles por situación económica y personal de planta

Hoy a las 10, los Concejales se reunirán con representantes del SEOM para conversar sobre diferentes temáticas, entre ellas, la necesidad de incorporar más personal a la planta permanente, así como también sobre la situación económica.Así lo manifestó Darío Cocco, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales en diálogo con "Algo Dirán" (FM Galena, 94.5 Mhz). "La situación de la cláusula gatillo, si bien beneficia a los trabajadores, complica a algunas comunas, que han visto disminuidos sus ingresos. Esto lo hemos conversado con la Legislatura y con el Gobierno Provincial, para que salgan urgentemente en ayuda de estas localidades. Mañana (por hoy) tendremos una reunión con los concejales, para tratar la crisis económica que estamos padeciendo y la preocupación que tenemos para hacer frente a los compromisos que tienen con sus trabajadores. No solo del salario, sino también del aguinaldo y todo lo que viene. Estamos trabajando y pidiendo que defiendan los recursos de Municipios y Comunas. Las políticas nacionales impactan directamente: la quita del Fondo Sojero, del Derecho de Registro e Inspección (que pide que se saque desde 2019) y ni hablar del subsidio al transporte", dijo Cocco."Hemos escuchado al Intendente como a la secretaria de Hacienda, Marcela Basano, muy preocupados por los ingresos y por hacer frente a las obligaciones que tienen. No solo con los salarios, sino también poder sostener los servicios que viene brindando. Creemos que los concejales también tienen que involucrarse y trabajar en conjunto para sostener lo que hay en Rafaela", agregó.Otro de los temas a dialogar será el pedido de ampliación de la planta permanente. "Queremos que los contratados de hace 3 o 4 años ingresen. Es un derecho, está por ley. Y para eso hay que ampliar la misma, porque las vacantes se generan solo si es que hay jubilaciones, fallecimientos, despidos o renuncias o bien, una ampliación por parte del Concejo. Nosotros ya lo hemos pedido por nota. También se lo pedimos al DEM. Para nosotros es fundamental tener una planta acorde a los servicios que presta el Municipio".POR MAS ASIGNACIONES"Luego del decreto presidencial por el bono de fin de año, en el cual no incluía a los empleados municipales ni estatales de la Argentina, creímos conveniente reunirnos en la FESTRAM y analizar la posibilidad de solicitarlo o no. Lo que tenemos como norma es rehusarnos a estas formas en negro, compensaciones que son fuera de lo que exigimos, porque entendemos que todo lo que se consiga para los trabajadores tiene que ir a sueldos, pagarse los aportes para la caja o las obras sociales. Entonces, se resolvió rechazar este bono, continuar con la cláusula gatillo (en Noviembre vamos a cobrar con un 41% de aumento y en enero cobraríamos cerca del 50%) y exigir al Gobierno Provincial una ampliación de las asignaciones familiares, que las ha congelado desde hace 3 años"."Es una política que no se comprende del Gobierno. Entendemos que la ley que nos compete es provincial y la actualiza por decreto el Gobernador o bien, ir a la Legislatura para que se modifique", dijo Cocco y detalló: "hoy se cobra $260 por hijo y entendemos que debería cobrarse el doble".