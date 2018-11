"Esta regional está muy bien gestionada"

El rector de la Universidad Tecnológica Nacional Ing. Héctor Aiassa (integra el comité ejecutivo del CIN) estuvo ayer visitando la UTN Facultad Regional Rafaela, quien tuvo reuniones con las autoridades de los distintos claustros. Por la tarde ofreció una conferencia de prensa acompañado del decano Oscar David, quien hizo la presentación de rigor."En esta visita encontré a esta regional muy bien ordenada y bien gestionada con muchas iniciativas, da gusto. El sistema universitario tiene algunas dificultades, el problema presupuestario es público. Había una aspiración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con una propuesta de presupuesto no resultó en el marco de lo que el Congreso aprobó, pero las restricciones en generales demanda el esfuerzo de todos los sectores. Se está dialogando con el nuevo secretario de Políticas Universitarias sobre cómo canalizar distintas posibilidades a nivel de contrato de programas. El desafío, el desarrollo por complementación es el camino y no por desplazamiento. En la UTN un rectorado con 30 facultades regionales, cuando ingresamos a una de ellas estamos ingresando a la universidad tecnológica es una presencia muy distinta a si actuamos en forma individual, no compartimos infraestructura, recursos humanos o posibilidades".Un cronista de LA OPINION le preguntó sobre la crisis educativa, más allá del aumento del presupuesto en el gobierno anterior, respondiendo que "es una valoración técnica, se generaron muchos contratos, programas que permitieron desarrollos científicos tecnológicos, un importante programa de infraestructura universitaria; desde la evolución salarial ahora estamos con alguna crisis económica a nivel nacional con ciertos valores de inflación. Tenemos que trabajar para ser más eficientes con los muchos o pocos recursos que tengamos".Sobre las carreras a nivel ambiental y de energías renovables, el visitante dijo que "nuestra universidad tiene distintos niveles de especialización en ingeniería ambiental como en energías renovables; en los distintos planes de estudio debe estar incorporado el concepto de la ingeniera sostenible y sustentable, uso racional de la energía, de energías alternativas, respeto por el ambiente, producción limpia".Este diario le consultó sobre la cantidad de alumnos que ingresan y cuántos son los egresan, a lo que Aiassa aclaró que "un alumno nunca renuncia, se demora o ha desertado en su absoluto silencio. En el sistema universitario argentino que tenemos niveles de deserción por encima de lo esperable; eso preocupa. Vemos alguna deserción importante en el nivel inicial, hay un salto difícil de sobrellevar de los jóvenes en el paso del nivel medio al universitario; el ciclo introductorio puede resolver algunos aspectos. Es importante la cultura del trabajo, la convicción, el esfuerzo, el ponerse un objetivo y lograrlo".