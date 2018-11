Panorama Político

EL CONCEJO ES

UN POLVORIN

Con las elecciones de 2019 a la vuelta de la esquina, los candidatos casi que deberán adelantar las vacaciones para dedicar enero y febrero conformar las listas que quizás deban presentarse antes de que termine el segundo mes del año. A nivel provincial todos reclaman al gobernador Miguel Lifschitz que de una vez por todas defina el calendario electoral para avanzar con la planificación. Y el mandatario santafesino, muy tranquilo, dijo que están analizando todas las fechas para que no haya coincidencias con fiestas, feriados o vaya a saber qué.

Esta semana Córdoba definió, en realidad el gobernador Juan Schiaretti y su partido Unión por Córdoba, que adelanta sus elecciones al 12 de mayo para que en las campañas se discutan los asuntos de los cordobeses y no se mezclen con la agenda nacional.

Santa Fe necesariamente realiza sus elecciones antes que las nacionales, pero es el gobernador quien tiene la última palabra. Y por ahora la demora.

En el mientras tanto, el Concejo Municipal de Rafaela -como el de Sunchales- puede ser ámbito del diálogo y los consensos o también de los gritos, cruces, directas e indirectas bien calientes que anticipan la llegada del verano. Como sucedió ayer cuando de la nada se formó una discusión subida de tono por las raíces de los árboles. Cuando hay una mecha se enciende la polémica y después más o menos lo mismo de siempre, pases de factura a los de Cambiemos por la crisis de la economía o a la Provincia por la seguridad inexistente.



A PULLARO NO LE

ENTRAN BALAS

Quizás porque sea el ministro de Seguridad de la Provincia y tiene chaleco antibalas, casco y escudo, a Maximiliano Pullaro no le hacen mella las ácidas críticas que recibe de gran parte del arco político santafesino y también de los vecinos de pueblos y ciudades.

Mientras el delito está en su mejor momento, a 13 meses de terminar la gestión del Frente Progresista buscar un cambio de nombres sería admitir que el funcionario desperdició tres años de labor. Los resultados reflejan que no hubo avances. Quizás focalizarse en Rosario y Santa Fe, donde viven la mayor cantidad de ciudadanos votantes fue una decisión estratégica, como así también no atender a las necesidades del resto del territorio en materia de seguridad.

Para no quedar expuesto y mostrar poder de fuego en materia de gestión, el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, consiguió una reunión con el propio Pullaro y con el ministro de Gobierno Pablo Farías, para los concejales rafaelinos que habían solicitado, nota mediante, un encuentro con el mismísimo Lifschitz.

En la reunión hubo avances en el plano de las intenciones, pero habrá que ver si finalmente esos nueve puntos acordados se llevan a la práctica. Anteriormente, mucho de lo que se dijo nunca se hizo.

Las declaraciones de Raúl Lalo Bonino, presidente del Concejo Municipal rafaelino, no fueron tibias. Sutilmente le volvió a sugerir a Pullaro que renuncie si no puede cumplir su tarea. Y se quejó de la "soberbia" del ministro de la inseguridad durante la reunión a la que asistieron una docena de dirigentes vecinales y siete concejales, pero ni un sólo representante del Departamento Ejecutivo Municipal de esta ciudad.

Y esto desató la furia del dos por tres enojadizo Marcos Corach, jefe de Gabinete del intendente Luis Castellano.

"La actitud del Gobierno provincial es discriminatoria, caprichosa y marca que no quiere resolver el problema de la inseguridad en la ciudad", disparó el funcionario en una entrevista en LT28. Y cuando recargó la filosa lengua, dijo: "Es una falta de respeto no invitar al Intendente ni a ningún funcionario del Ejecutivo y una mojada de oreja y hay algo peor, demuestran que no quieren trabajar con nosotros".

"No se toman en serio el tema de la seguridad, tienen que salir del escritorio", aseguró en términos lapidarios para luego también "atender" al concejal radical de Cambiemos Leo Viotti, por haber presentado un convenio inspirado en el intendente de Santa Fe, José Corral, para romper el convenio entre Municipio y la EPE por el pago del alumbrado público.

Corach elogió el programa "Iluminá tu Provincia" firmado por el municipio rafaelino con la Secretaría de Energía que permitirá implementar el recambio de la iluminación pública tradicional por las luminarias LED. "Si el proyecto de Viotti hubiera avanzado la ciudad hubiera perdido 63 millones de pesos y no hubiéramos podido entrar en este convenio que es beneficioso en todos los sentidos" expresó a modo de reproche hacia el joven dirigente radical que asoma como adversario de consideración por la Intendencia en 2019.



CON EL AMIGO

DE TODOS

Para cerrar, a modo de apunte, podemos decir que nos cruzamos con Miguel Eiriz, quien tuvo un fugaz paso por la política antes del cambio de milenio. Fue para las elecciones de 1999 cuando se presentó a las elecciones locales con un eslogan muy cálido: "el amigo de todos".

Y cada vez que lo cruzamos es inevitable la asociación. "Se van a cumplir casi 20 años de aquella campaña. Cuando entro a algún negocio o algún evento siempre me recuerda esa frase que quedó grabada en la memoria de muchos" cuenta entre sonrisas. ¿Nunca más la política? le preguntamos. "No, ya fue", dijo mientras recordó que si no logró su objetivo en 1999 ahora sería mucho más difícil.



PEROTTI YA

ESTA LANZADO

El senador nacional y precandidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ), Omar Perotti, consolidó sus aspiraciones al sellar un acuerdo con la diputada nacional, la rosarina Alejandra Rodenas. El martes compartieron un encuentro con fuerte presencia de legisladores nacionales, provinciales, intendentes y concejales. En ese marco, el rafaelino cuestionó a Lifschitz porque no define las fechas de votaciones y por la inseguridad.

También porque el Gobernador fue solo a la Corte Suprema el miércoles para volver a judicializar el reclamo de Santa Fe al Gobierno nacional por no pagar la deuda por coparticipación que cuenta con el aval, precisamente, del máximo tribunal.