Esta expresión tan naturalizada en nuestro país en los últimos tiempos, surgida de las antinomias dolorosas y los falsos valores, ya era materia de análisis un siglo atrás, por parte de filósofos y pensadores destacados de la época.

Después de profundizar en la conducta de aquella sociedad en varios terrenos, José Ingenieros fue uno de esos escritores que se encargó de divulgar la teoría, que lo inspiró para darle vida a uno de sus libros más ilustres.

Esos ensayos e investigaciones de campo, lejos están hoy de entrar en el anacronismo, en todo caso, con las peculiaridades de los cambios generacionales, encuentran una vigencia asombrosa y se repiten como disparadores de las nuevas observaciones, sobre la conducta colectiva en Argentina.

Sin presumir de analista en temas que requieren de un rigor científico y solo como observador de esas manifestaciones, deseo compartir las vivencias de un fin de semana, en el cual, “la locura en la Argentina” sigue intacta y con niveles de repercusiones internacionales, que exponen groseramente, tales debilidades.

El sábado pasado me preparé como para la cobertura de los grandes acontecimientos deportivos; cerraría así, un año inolvidable con el trabajo periodístico representando al Diario LA OPINION desplegado en Rusia a lo largo de 40 días y la presencia durante dos semanas en los Juegos Olímpicos de La Juventud. Sin embargo en esta oportunidad, había una carga emocional diferente, que a pesar de tratarse solo de un partido, concentraba la fuerza de una rivalidad centenaria y un impacto internacional inédito.

Sin embargo el destino y la decidía, nos tenían preparada una emboscada; entonces, mutamos de periodistas deportivos a cronistas de guerra con una naturalidad difícil de describir.

Desde que se conoció que estos dos colosos del futbol de nuestro país, disputarían por primera vez, la final de la Copa Libertadores, el clima se fue cargando de tal forma, que cuando se jugó el primer juego de la serie en la Bombonera, esa atmósfera era casi irrespirable. La ansiedad se escapó de órbita y se apoderó de todo un país, que se resignó, sin mas remedio que adoptarlo como una causa propia.

Fueron interminables los días que siguieron después de ese empate, hasta la previa del partido revancha en el Monumental; era el definitivo, el de la consagración, el que dejaría una huella en todos y se apropiaría para siempre, de las estadísticas.

Es evidente que esos elementos, algunos subjetivos y otros incuestionables, alimentaron esa espera casi con perversión e impusieron conductas, que terminaron en desbordes e incidentes de los que todavía, nos estamos avergonzando.

Como ya se sabe, el partido final no se jugó ni ese sábado ni el domingo siguiente y creo, que nunca se va a volver a jugar en las condiciones de expectativas y de ilusiones que le cambiaron el pulso a los futboleros de este país; aunque se disponga lo contrario y finalmente, se vean las caras en cualquier otro terreno de juego, algo se murió en ese alma ingenua de los hinchas y será poco probable, que se restaure.

El domingo pasado, cuando regresaba desde Núñez al centro de Buenos Aires, después de una nueva suspensión, consecuencia lógica, del daño emocional que todavía perduraba en el plantel Xeneize, a consecuencia de las agresiones recibidas cuando llegaba el plantel para jugar en el estadio de River el día anterior, me acompañaba una gran frustración, que llegó al límite de la culpa, como si uno también fuera el responsable de haber arrojado esas piedras con odio visceral o de arremeter contra la propiedad privada en la desconcentración, a manera de catarsis.

Fueron horas de abatimiento, de constatar un fracaso rotundo como colectivo social y de no reconocernos frente al espejo; todo era una síntesis lamentable de señalar siempre a los otros y no a nosotros, como parte de un problema que se convirtió en una patología difícil de revertir.

Recordé esos días en Moscú, donde el fútbol nos invitó a una fiesta y fue posible la convivencia y la tolerancia en medio las diferencia milenarias entre sociedades de todo el planeta y también, repase casi con emoción, lo que en esta furiosa ciudad, se logró al organizar de manera ejemplar los Juegos Olímpicos, en los cuales más de 4000 atletas de 206 países y 8000 voluntarios y periodistas, recorrimos una y otra vez sus calles y centros deportivos, con comodidades de ese mundo que decimos merecer.

La realidad nos abrumó y terminó pisoteando esas ilusiones.

River y Boca estaban dispuesto a exportar el producto más genuino de los argentinos, ese que combina el temperamento y el talento en dosis exactas, sin embargo, no pudimos evitar (por los motivos que fuere), que esa trascendencia, se vinculara con la deslealtad, la violencia y un espíritu de resentimiento, que por momentos se torna inmanejable.

Doy vuelta la última página con una sensación dominada por la ambigüedad, esa que surge de haber sido parte este año como periodista, de momentos gloriosos y de otros, que como describió José Ingenieros, del que tomamos el título para este informe, forman parte del Hombre Mediocre.