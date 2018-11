El Senado no trató la ley de paridad

En la mañana de ayer, se debía reunir la Comisión de Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Provincia. Allí debían analizar el proyecto sobre ley de paridad de género, que ya contaba con media sanción de Diputados -aprobado por unanimidad- y así, transformarla definitivamente en ley. Pero, pese a la presión femenina, se suspendió el encuentro y, finalmente, no se debatió en el recinto durante el período ordinario de sesiones."Se aferran a una forma de hacer política que ya no va más. A la rosca, a permanecer en los cargos eternamente", dijo Soledad Comini, una de las referentes el movimiento local para conseguir la ley. Y agregó: "ganó el patriarcado una vez más, no se trató Paridad en la Sesión de hoy, 19 senadores provinciales nos niegan la participación igualitaria a las mujeres".En declaraciones a "Algo dirán" (FM Galena 94.5 Mhz), señaló que "está desde mayo y no fue tratada. Queremos la participación igualitaria de las mujeres en la política. Queremos que se pongan a la altura de las circunstancias. Fue a 5 comisiones, cosa que nunca había pasado". ¿Por qué no se trató? "Creo que los senadores tienen miedo a la pérdida de poder. Ese pensamiento patriarcal de que están perdiendo espacios en la política. Pero se viene otra forma de consenso, de diálogo. Y muchos se resisten a eso", respondió.Al no haberse tratado, "el Gobernador podría pedir que se trate en extraordinarias. Lo cual no nos garantiza que sea debatido", completó.