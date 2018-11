Los Museos turno noche

La Municipalidad local , a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, invitan a una nueva edición del evento Museos Turno Noche, que se llevará a cabo hoy,viernes 30 de noviembre de 19:00 a 23:00 con un gran cierre sobre Pasaje Carcabuey, espectáculo de video mapping, Dj y propuestas gastronómicas.

Como todos los años, el evento propone un recorrido nocturno por los distintos Museos Municipales de la ciudad, donde se podrán visitar las diferentes muestras que se encuentran en exposición. Los mismos estarán abiertos entre las 19 y las 23, con entrada libre y gratuita.

En el Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi se podrán apreciar: en su sala I "Color local, una muestra de arte contemporáneo", Colección Hugo Albrieu y en su sala II "Ser Olimpia: la inmensa miniatura del gran fragmento" de Les Heurístiques. Además, en la sala III del Complejo Cultural del Viejo Mercado se encuentra exhibida "Otro Lugar" de Micaela Bossio y en el corredor principal, la exposición "#ExperimentaRedes". Por su parte, el Museo de la Fotografía del Foto Cine Club expone en su sala la muestra "Caminando Buenos Aires"de Alex Gottfried Bonder.

También habrá una actividad especial programada a las 21:00 en el corredor, donde la Escuela de Danza Isadora presentará dos obras coreográficas: "In the countenance of kings" de Justin Peck, (Bailan: Luisina Arito, Venus Barbotti, Valentina Ferrero, Luana García, Ana Gutiérrez, Caterina Montú, Alfonsina Narvaja, Josefina Ravasio y Paulina Vigo); y "Nuages" de Jiry Killian (Bailan: Luisina Arito y Venus Barbotti). Dirigidas por las docentes Andrea Gutiérrez y Gabriela Guibert.

En el Museo Histórico Municipal se podrá recorrer la exposición "Ripamonti en lo tangible e intangible" y a las 19:30 se inaugurará el Proyecto final denominado "La belleza de las cicatrices" realizado por la alumna Florencia Cifre para la disciplina Cerámica del Profesorado de Artes Visuales del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. Gonzalez".

Por último, el Museo Usina del Pueblo ofrece: "Módulos interactivos de Ciencia - Para aprender jugando".







Espectacular cierre sobre Carcabuey



Como actividad central y cierre de la programación, se realizará desde las 21:30 sobre el Pasaje Carcabuey, un espectáculo de video mapping a cargo de Ramiro Quartz y Areka Estudio sobre la fachada del emblemático edificio del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

La intención es poner en valor tanto el edificio patrimonial como las actividades de los organismos que integran el espacio del CCVM, con una instalación de mapping donde se podrán apreciar a través de imágenes y sonidos, los diferentes momentos históricos del edificio: Mercado, Terminal de Ómnibus, el debate público, hasta llegar a la actualidad con las diversas propuestas y actividades que se vienen realizando desde hace cuatro años con la inauguración del complejo.

Acompañarán el espectáculo, un set de vinilos a cargo del DJ Alejandro Menardi, una intervención del colectivo Bomba de Lana y diferentes propuestas gastronómicas que ofrecerán los bares y restaurantes de la zona: Barcelona, Toribio, Isolina, Pido Pizza y Sancho Pancho.







Este evento cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y la Asociación Amigos del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi".







Cabe aclarar que en caso de mal tiempo, el evento central sobre Pasaje Carcabuey se realizará el sábado 1º de diciembre.







