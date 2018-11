Diputados aprobó la expropiación del edificio de los ex Almacenes Ripamonti

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó ayer el proyecto de ley del diputado Omar Martínez mediante el cual se “declara de utilidad pública, interés general y sujeto a expropiación” al inmueble ubicado en la esquina de Belgrano y 9 de Julio de Rafaela, donde estuvieron emplazados los emblemáticos “Grandes Almacenes Ripamonti”, frente a la Plaza 25 de Mayo destinados a un espacio multifuncional.Los fundamentos de la ley, dan cuenta de la importancia de la construcción conocida como “Recova Ripamonti” que resguardaba del sol, la lluvia y otras inclemencias del tiempo a los que llegaban al comercio. En octubre de 1980, el Municipio acepta la donación de la Recova -no del edificio en su conjunto- en tanto que en 1991 (ord. 2461) fue declarada de interés municipal y, en marzo de 2000, Monumento Histórico Provincial.Agrega que más tarde la firma Plaza Recova SA "presenta un anteproyecto al municipio local para la construcción en el lugar de un hotel que fue evaluado y aprobado y que en 2012 el Concejo lo libera de los parámetros urbanísticos al Hotel Recova establecidos en el Código Urbano". "Pasaron los años, y hasta el día de hoy no se generó mejora alguna. Por el contrario, sólo un evidente deterioro en la fachada y en la estructura de todo el edificio. A partir de esto, a instancias de algunos ediles, vecinos, el hecho de que los medios de comunicación locales comenzaron a reflejar el descontento de gran parte de la población rafaelina, es que comenzó a crecer y desarrollarse la instancia de un proceso expropiatorio", subraya la iniciativa. "Hoy, por el ruinoso estado, el inmueble se encuentra cercado, en resguardo de la integridad de los transeúntes ante la posibilidad de desprendimiento o derrumbe", puntualiza."En esta situación, es dable mencionar el rol que pudo tener el municipio que permitió este estado de deterioro y que, sin lugar a dudas, tenía responsabilidad en esto. A esto se le debe sumar el hecho de que fueron constantes los pronunciamientos que realizó la Comisión de Preservación de Patrimonio Histórico: en reiteradas oportunidades advirtió sobre el estado de deterioro del edificio", afirma el proyecto.Tras la aprobación en Diputados, el proyecto fue girado a la Cámara de Senadores, en conjunto con otro que había sido aprobado en ese mismo cuerpo que había presentado Alcides Calvo.Lo curioso es que dos legisladores provinciales del departamento Castellanos hayan logrado aprobar cada uno en sus cámaras los proyectos para que el Estado quite el edificio donde funcionaron los Almacenes Ripamonti a sus propietarios, pero a pesar de esto la expropiación todavía no es ley.