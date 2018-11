G20: los máximos líderes mundiales abordan temas de la agenda global

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Por primera vez en Latinoamérica, la Cumbre de Líderes del G20 comenzará hoy en Buenos Aires con la presencia de los principales mandatarios del mundo y el objetivo de alcanzar consensos entorno a cuestiones urgentes de la agenda global. El presidente Mauricio Macri será el anfitrión de este encuentro internacional que reúne a la Unión Europea, Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Japón, India, Rusia, Francia, Italia y Canadá, grupo que ostenta el 85% del PBI de la economía mundial.En el predio de Costa Salguero, donde se acondicionaron especialmente 25 mil metros cuadrados para recibir a los jefes de gobierno y directores de organismos internacionales, las actividades comenzarán a las 10:00 con el arribo de los líderes y su participación de un "retiro", del que saldrán los lineamientos centrales de los acuerdos.Se trata de un encuentro a solas, sin asesores ni intermediarios, en un salón especialmente preparado en el "sector rojo" del predio: la charla se extenderá por una hora y media, antes del arranque de las sesiones plenarias, las que estarán coordinadas por Mauricio Macri en su calidad de mandatario anfitrión.Los temas a tratar fueron previamente acordados, aunque las cuestiones urgentes suelen aparecer en la mesa: si bien los temas económicos y financieros tienden a liderar la agenda (como economía global, mercados financieros, asuntos fiscales, comercio, agricultura, empleo y energía), también surgen otros de reciente incorporación, como la participación de la mujer en el mercado del trabajo, el desarrollo sostenible, la lucha contra el terrorismo y la corrupción, entre otros.El G20 revolucionó la Ciudad de Buenos Aires: con cortes, zonas vedadas, fuerte presencia policial y limitaciones en la circulación peatonal se empezó a sentir este jueves en todo el territorio porteño, aunque con más énfasis en Retiro, el centro, el bajo y la zonas aledañas a Parque Norte y Costa Salguero, donde tendrán lugar las dos jornadas de debate este viernes y sábado.A los mandatarios que arribaron este miércoles, como el francés Emmanuel Macron, se sumaron el canadiense Justin Trudeau, el mexicano Enrique Peña Nieto, y estaba prevista para última hora de este jueves la llegada del estadounidense Donald Trump, entre otros.Debido a un problema técnico en su avión, la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, no logrará llegar a tiempo a la apertura, aunque estaba previsto que finalmente arribe este viernes y esté presente en la foto familiar del mediodía.Los presidentes y referentes de organismos internacionales como la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, desembarcaron en el aeropuerto de Ezeiza, donde fueron recibidos por distintos integrantes del Gabinete, como Dante Sica, Carolina Stanley, Guillermo Dietrich, Pablo Avelluto y Sergio Bergman.Por el operativo del G20, efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad, Gendarmería y Prefectura se desplegaron por toda la ciudad y colocaron vallas en distintos puntos de la zona de restricción comprendida entre Independencia, Entre Ríos-Callao, Córdoba y Madero.Macri inició las reuniones bilaterales con el primer ministro de la República de Singapur, Lee Hsien Loong, y luego estuvo con Macron, los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean- Claude Juncker, en la Casa Rosada, y con la reina Máxima de Holanda en una actividad en el Centro Cultural Kirchner (CCK)."Acá estamos por empezar esta maratón que va a durar casi cuatro días, recibiendo a los líderes mas importantes del mundo", afirmó el Presidente al comenzar la jornada, en declaraciones que difundió en sus redes sociales.En Parque Norte, donde se llevarán a cabo las conferencias de prensa y se encuentra el espacio para los dos mil periodistas acreditados, iniciaron este jueves las actividades oficiales: por allí pasaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Argentina y coordinador general de la Unidad G20, Hernán Lombardi, quien estuvo a cargo del cóctel de bienvenida, junto a un show de tango.En uno de los escenarios del predio, ubicado en la zona donde se pueden degustar comidas típicas y vinos del país, Bullrich sostuvo que "hasta el momento ha salido todo bien" en el operativo de seguridad, pero dijo que no quería "apresurarse" a hacer un balance ante de la finalización. "No vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si alguien se sale de las normas", subrayó la funcionaria nacional, al ser consultada sobre la marcha en contra del G20 que tendrá lugar este viernes en las inmediaciones del Congreso Nacional.La primera jornada de trabajo culminará con una ceremonia de agasajo en el Teatro Colón, donde los líderes presenciarán desde las 19:30 un espectáculo de música y danza que representará a cada una de las regiones de la Argentina, y serán agasajados una cena de gala en el Salón Dorado.