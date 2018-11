Se presentó la Fundación Juliense

Por intermedio de una cena quedó oficialmente presentada anoche en sociedad y para los medios la Fundación Juliense perteneciente al club 9 de Julio de nuestra ciudad. Dicho evento se llevó a cabo en el local de Faber Libros ante la presencia del intendente Luis Castellano, autoridades municipales, invitados especiales, ex dirigentes y deportistas. Dicha Fundación cuenta con personería jurídica desde junio pasado y tiene por objetivo, entre otros, apoyar las gestiones sociales, deportivas, educativas y de todo tipo que se generen en el ámbito de la institución. Además, desde hace un tiempo comenzó a trabajar en la infraestructura del predio que la Municipalidad de Rafaela oportunamente cediera en comodato al club, ubicada en el sector sudoeste de la ciudad, como así también en otros proyectos.Su presidente, Daniel Pinttucci, brindó un discurso emotivo, al afirmar que “es un día histórico para la institución”, agradeciendo también la presencia de todos los que asistieron. “Esto es un sueño y una pasión que ya comenzamos a hacer realidad, y que va mucho más allá de nuestro amor juliense, porque quiere abrazar a toda la ciudad. La entidad es pionera en la ciudad, con 115 años de vida, y esta es la primera Fundación creada en Rafaela con el fin de de potenciar el desarrollo de un club deportivo. Hemos nacido el 2 de mayo de 2017 y luego de muchas reuniones y cambios de opiniones, nos organizamos con un estatuto claro con los intereses del club. Y nos pusimos a trabajar, porque tenemos un plan estratégico. Basamos nuestro accionar en infraestructura para prácticas deportivas en el nuevo predio, el sumo cuidado del ambiente, la promoción educativa y social y la integración social. Con el solo hecho de pisar ese suelo, llena de entusiasmo el corazón de cualquiera, imaginando que ahí van a jugar nuestros hijos y nietos. Y eso es lo que está pasando, ya hicimos perforaciones, destroncamos, plantamos casi 600 árboles a pulso con la familia y estamos proyectando canchas de fútbol, de hockey, paddle, tenis, voley playero, vestuarios, baños, salón de usos múltiples, pileta y parquización, todo aprobado por las autoridades de club, a corto, largo y mediano plazo, con apoyo del municipio. Todo al lado de la UNRaf Rafaela. Y es difícil no dejarse llevar por las ganas de ser parte de este sueño juliense, no importa si somos o no hinchas del ‘9’, porque es un abrazo a toda la ciudad”.Posteriormente, el intendente también brindó algunas palabras, felicitando este enorme desafío y que, como no podía ser de otra manera, contará con su respaldo y el del municipio local. Ya en el final del encuentro, se proyectaron un par de videos institucionales e informativos.