Lifschitz reclamó ante la Corte que Nación pague la deuda

El gobernador Miguel Lifschitz presentó personalmente este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el reclamo del pago “actualizado y de forma rápida” de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Santa Fe producto de la coparticipación adeudada durante diez años, una suma que alcanzaría, a montos actualizados, entre 75 y 100 mil millones de pesos.

“Es un reclamo que la provincia viene realizando desde hace mucho tiempo, que tuvo una respuesta favorable de la Corte en noviembre de 2015, exactamente tres años atrás, y al momento no se cumplió el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Nación”, expresó el gobernador.

Debido a la importancia de la situación y del reclamo, Lifschitz decidió hacer la presentación de forma personal, esperando que la Nación cumpla con lo acordado.

“Hemos tenido paciencia, hemos sido tolerantes, aceptamos que durante el primer año del gobierno nacional debíamos acompañar el esfuerzo para ordenar las cuentas y permanecimos a la expectativa. Recién en el segundo año, en 2017, se comenzaron a entablar negociaciones, hubo cambios en el ministro de Economía, de funcionarios, y no logramos avances”, describió Lifschitz acerca del camino iniciado con el actual gobierno de Mauricio Macri para acordar el pago de la deuda.

“Demostramos nuestra voluntad de diálogo, de concertación y de consenso fiscal. El acuerdo que firmaron 23 provincias en 2017 incluye una cláusula especial donde ambas partes nos comprometíamos antes del 31 de marzo de este año a dejar resuelto este tema y ese consenso tuvo estatus de ley, fue aprobado por el Congreso Nacional con lo cual era un compromiso y obligación de las partes”, detalló el gobernador.

“Es indispensable que se ponga una fecha perentoria y un límite a esta situación y satisfaga el reclamo de todos los santafesinos”, dijo Lifschitz y agregó que “dependiendo el criterio para la actualización, la cifra estimada serían entre 75 y 100 mil millones de pesos, lo que representa obras de gran escala para la provincia. Uno de los grandes hospitales que estamos inaugurando en Santa Fe cuesta 2 mil millones, por ejemplo, por lo que serían como 50 hospitales de los más complejos”.



"DEMASIADO INGENUO"

En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, Lifschitz afirmó: "Me confié. Quizás fui demasiado ingenuo. Confié en las afirmaciones que hacían los ministros (Rogelio) Frigerio, (Alfonso) Pray Gay primero y (Nicolás) Dujovne después. Incluso en los dichos del propio presidente. Decían que tenían voluntad de resolver este problema favorablemente. Por eso tuvimos tanta paciencia. Lamentablemente, como no se cumplieron otros compromisos tampoco se cumplió este", remarcó.

El mandatario afirmó que el no cumplimiento del fallo de la Corte, que está firme, "es un problema serio. Cualquier ciudadano del país debe cumplir un fallo judicial de manera perentoria. Con más razón debe hacerlo la máxima autoridad del país", agregó en alusión a la administración que encabeza Mauricio Macri.

"Mañana están convocados los presidentes de bloque de la Legislatura provincial para ponerlos al tanto de esta nueva presentación que hicimos. A diferencia de lo ocurrido cuando se inició la demanda, hubo una audiencia en la que los ministros de la Corte recibieron al gobernador, acompañado por exmandatarios y legisladores. En este caso mi presencia tuvo que ver con darle un volumen político a esta situación", aclaró Lifschitz.

El gobernador dijo que pasaron "tres años del un fallo histórico de la Corte, no sólo para Santa Fe sino también para el federalismo argentino. Fue la primera vez que una provincia le ganó un juicio a la Nación por recursos de coparticipación mal retenidos. La resolución obligaba a resarcir a Santa Fe y lamentablemente han pasado tres años y no se hizo efectiva".



SIN PUNTO FINAL.

"Participamos de diversas reuniones. Nos han formulado propuestas, siempre bastante informales. Nosotros arrimamos otras iniciativas. Pero nunca llegamos a un punto final de esa negociación, y más con el desbarajuste de la economía de los últimos meses, que cambió las bases sobre las que veníamos discutiendo. Eso nos llevó a la convicción de que el plazo estaba totalmente excedido. Es necesario que la Corte retome la situación. Ponga un plazo perentorio, intime al gobierno nacional a cumplir la sentencia y salde la deuda en un plazo razonable. También que se establezca el monto actualizado", subrayó Lifschitz.



PREDISPOSICIÓN.

El gobernador de Santa Fe dijo que de su parte "siempre hubo la mejor predisposición para encontrar una salida acordada. Aceptamos que el primer año de gestión de Macri era un año con muchas dificultades para el gobierno. Tuvimos paciencia y esperamos a que las negociaciones se iniciaran en el segundo año. En el 2017 no hubo grandes avances y sin embargo acordamos con el presidente que el 31 de marzo de este año debía ser el punto límite para estas negociaciones. Aún así, habiendo asumido esos compromisos mutuos, no se cumplieron las fechas. Ha llegado el momento en que se le ponga un un punto final".