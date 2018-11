Nueve puntos para trabajar en pos de mejorar la seguridad de la ciudad

La apacible tradición de la siesta santafesina tuvo un cimbronazo ayer, cuando una veintena de rafaelinos, entre concejales y representantes de 12 barrios de la ciudad y no los 3 originales) llegaron a la Casa Gris para reunirse con el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. Junto a él, estaban representantes en la ciudad del Gobierno (Fernando Muriel, Coordinador del Nodo y Agustín Andereggen, representante del Ministerio de Seguridad), de las diferentes fuerzas de seguridad (entre policías y Gendarmería), como así también, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro.

Durante más de dos horas mantuvieron una charla que, de acuerdo a lo manifestado por los asistentes, tuvo algunos picos de tensión, principalmente, con Pullaro. Fueron 9 los puntos acordados en donde finalmente se avanzará: se buscará que haya un fondo particular para comprar más cámaras para la ciudad y se anunció que -posiblemente- llegaran más vehículos a la ciudad (específicamente, motos), mejoras en infraestructura tanto en el Tiro Federal (en donde realizan las prácticas de tiro los uniformados provinciales) y en la Casa del Adolescente y en el Programa de Libertad Asistida (cuyo edificio se encuentra lindante); mejorar el funcionamiento del 911 (fue una queja de los vecinalistas), aumentar la cantidad de policías en la ciudad, mejorar las políticas (en conjunto con el Municipio) en niñez y adolescencia, como así también en la prevención de adicciones.

La Federación de Entidades Vecinales envió representantes de los barrios Fasoli, Barranquitas, Malvinas Argentinas, Los Alamos, Villa Rosas, Italia, Ilolay, Pizzurno, San Martin San José y Jardín.

No se fijó una fecha para una nueva reunión.

Para Leonardo Viotti (UCR-Cambiemos) fue una "reunión importante", dada la cantidad de vecinalistas y de concejales ("estaban todos los bloques representados", dijo). "Hubo el compromiso del Ministro Farías y de Pullaro en trabajar diferentes temas", admitió. El radical profundizó sobre las necesidades de mejora en la Fiscalía. "Le hice entrega del último resumen realizado por el Fiscal Vigo, en el que se hace un análisis general y las distintas propuestas para mejorarlos. Son más de 8 puntos y tomaron el compromiso de rever la cuestión estructural y edilicia del MPA, porque necesitan más espacios", dijo y también sugirió controlar los canales de comercialización digitales, en donde suelen venderse los productos robados. La lógica es clara: si es difícil "mover" los elementos, robar no sería tan redituable. Como conclusión dijo que "se reconoció que hay responsabilidades de los distintos niveles de Gobierno: Provincia, Justicia y también el Municipio, con la cuestión social, específicas del territorio. Es necesario un trabajo conjunto que es lo principal a fortalecer y es parte de la tarea que nos llevamos. Ahora, concejales y vecinalistas, lograr que el Intendente asuma la misma responsabilidad que hemos asumido y trasladarlo a nivel provincial lo mismo al Gobernador", concluyó.

Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) agregó que uno de los puntos tratados fue que circunstancialmente, las vecinales participen del dispositivo multiagencial. Otro de los temas fue el de los robos a las farmacias: en este sentido, podría haber más cámaras para poder ser observadas desde el centro de monitoreo. "La idea de la reunión fue no tirarse culpas, sino tirar para adelante", completó.

Pero no todos salieron conformes: "no fue para nada satisfactoria. Esperábamos otra actitud del Ministro Pullaro. O, por lo menos, que no siga repitiendo las actitudes de siempre: soberbia, en donde la única verdad es la de él y tratando de decir que estábamos mezclando cuestiones políticas y la verdad es que no es así. Con el mismo diagnóstico y la misma receta, los resultados van a ser los mismos. No hay decisión política de solucionarlo. Insisten que la solución es por el costado social y por culpa del Municipio. Evangelina les dijo que si Santa Fe y Rosario aplican buenas políticas en este sentido, deberían tener otros resultados. Y son las dos ciudades más violentas del país".

"Manejan estadísticas que no se condicen con la realidad. No nos trajimos nada positivo. Solo rescaté el tono conciliador del Ministro Farías. Para nosotros, Pullaro no debe seguir conduciendo el Ministerio de Seguridad", indicó.

Muriel comentó que un vecinalista le dijo al Ministro de Seguridad que los rafaelinos estábamos enojados con él y que debía pedirle disculpas al Intendente Castellano porque le había faltado el respeto. "El les dijo que no, que el Intendente debía pedirle disculpas de él. Desde ese punto de vista, no hay ninguna posibilidad de acercamiento", concluyó.

Gonzalo Gomez, Secretario del Barrio Italia, comentó que su hermana, la Presidenta de la Comisión Vecinal de ese barrio, "no se vino conforme, sino con un sabor amargo, porque las respuestas que les dieron son a muy largo plazo. Le planteamos la necesidad de mayor recursos para la comisaría Nº 13, que abarca varios barrios conflictivos y tienen pocos móviles y guardias. "Pullaro dio siempre la misma respuesta: que si bien faltan recursos humanos, se hace lo que se puede y que el Municipio debe realizar más políticas sociales", completó.

Para Hugo Menossi, "era una reunión que se tenía que hacer, por los hechos de inseguridad de los últimos tiempos. Más allá de que se lo pedimos al Gobernador hace 10 meses. Uno no percibe que eso lleve a una solución de fondo, sino generar mejoras. Quedó un sabor a poco", sintetizó.