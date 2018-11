Iluminación a LED: Castellano firmó convenio para el recambio completo

El intendente Luis Castellano firmó ayer un Convenio Marco con la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, y el titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Maximiliano Neri, para implementar el programa “Iluminá tu provincia” que consiste en el reemplazo de la iluminación antigua de la vía pública a LED. “Es un paso importante. Este tema lo venimos conversando desde hace 6 meses, cuando nos reunimos para tratar una compleja situación que había aparecido como discusión para que los municipios nos hagamos cargo del pago del alumbrado público”, declaró el Intendente.

También aclaró que se trataba de una cuestión que estaba fuera de discusión "ya que verdaderamente se estaba discutiendo era el aumento de la tarifa, una situación que venía claramente con un aumento a nivel nacional y que derivaba directamente en cada uno de los vecinos”, dijo, y añadió que "gracias a esto y a que esta Ordenanza no se aprobó es que estamos hoy acá. Y porque primó el diálogo antes que la mirada partidaria para ver cómo se sacaba ventaja de una discusión que era a nivel nacional. Gracias a ese diálogo pudimos empezar a conversar sobre cómo podíamos trabajar conjuntamente entre la EPE, el gobierno de la provincia y el municipio de Rafaela”, destacó Castellano.

En ese diálogo, “surgió la idea del gobierno provincial de firmar un convenio para que, con el costo que tenemos los municipios y comunas de alumbrado público, se haga el recambio de luminarias a LED y empezar a producir un ahorro que beneficie a todos”, completó.

Por su parte, el Coordinador del Nodo, Fernando Muriel, expresó que “El programa redundará en un ahorro económico, en el cuidado del ambiente y en la mejora de la seguridad. Como rafaelinos es muy importante poder contar con este programa, porque sin dudas va a beneficiar, directa e indirectamente a los ciudadanos”.La Secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese señaló que “todos los municipios y comunas pueden firmar convenios para acceder a este programa, la idea es hacer una gran licitación para obtener la mejor financiación y el mejor precio y que cada localidad pueda renovar un gran porcentaje de sus luminarias”.



EL FUTURO DEL MEDIO AMBIENTE

El arquitecto hizo hincapié en la importancia de este proceso de recambio de luminarias para profundizar el cuidado del medio ambiente: “Poder hacer un recambio de toda la luminaria de sodio y mercurio por luminaria LED produce un ahorro del 65 por ciento del consumo, mejora los procesos de mantenimiento porque esta tecnología dura 4 veces más que la anterior y contribuye a la no contaminación”, y sostuvo que "entendemos que la EPE también logra un ahorro importante y ratifica lo que dijimos en el momento en que apareció la discusión a principios de año con respecto a qué pasaba con lo que consumíamos los municipios con el alumbrado público que son casi 60 millones de pesos al año”, expresó.

Asimismo, mencionó los avances que ya viene realizando el Estado local en materia de eficiencia energética: “Toda la obra nueva que hacemos en la ciudad lo hacemos con luminaria LED. Este fue el caso de Vieytes – Marchini, el desvío de Tránsito Pesado, la remodelación del subsuelo municipal y Licencia de Conducir. El convenio que firmamos con la EPE es por todo el alumbrado público de la ciudad y veremos como serán las etapas que vamos a ir desarrollando. Es reconducir un sistema y cambiarlo por completo por uno más duradero, eficiente y respetuoso del medio ambiente, fundamentalmente pensando en el futuro”, expresó.

Cabe agregar que este convenio no solo se firmó con la ciudad de Rafaela sino con comunas y municipios de la provincia que decidieron adherir al programa. Por eso estuvieron presentes en el acto mandatarios de otras localidades y el jefe del Nodo, Fernando Muriel.