Rafaela viaja a Santa Fe para rechazar el incremento de ASSA

El número trece suele ser un número que trae aparejado un significado negativo. Y es justamente ese, 13, el número de asistentes que tiene la audiencia del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) que realizará hoy a las 15, en la ciudad de Santa Fe, en la sede que tiene el organismo en calle 25 de mayo 1951. Y nuestra ciudad aportará casi la mitad de asistentes.

En esa audiencia se analizará el pedido de incremento solicitado por Aguas Santafesinas SA, desdoblado en dos tramos de 30%, aplicable en el primer y tercer trimestre del próximo año. En el caso de que el gobierno autorice la suba, para diciembre de 2019 el aumento podría llegar al 69% si es acumulativo, como hasta ahora se ha hecho desde ASSA. Es decir, que el segundo tramo se calcula sobre la tarifa ya incrementada durante el primer tramo, por lo que el porcentaje resultante excede a la suma de 30 más 30%.

El bajo número de asistentes también se replicó ayer en Rosario, en donde solamente hubo 15 participantes. Esto demuestra claramente lo inservibles que terminan siendo. Es que el dictamen que luego entrega al ENRESS al Gobierno no es vinculante, es decir, no lo obliga a que se tome esa determinación. Y, por lo general, se lo tiene muy poco en cuenta. Mucho más si el Gobernador Miguel Lifschitz ya anticipó que está de acuerdo con el monto solicitado por ASSA: “el año pasado habían pedido un incremento del 50% que el gobierno no aprobó. Aprobamos un aumento del 18 y 18%, y claramente ya quedamos atrás de la inflación”.

Oficialmente, en la página del ENRESS, ayer por la tarde, aparecía el siguiente listado de asistentes que son de nuestra ciudad: los concejales Jorge Muriel y Evangelina Garrappa (ambos van a ser oradores), sus secretarios Josefina Parra, Franco Laorden y el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad Luis Ambort. Sin embargo, ayer habían versiones sobre que también estarían presentes los ediles de Cambiemos Hugo Menossi y Raúl Bonino, como así también por Lisandro Mársico. Pero no figuraban en el listado. Igualmente, es probable que los dejen ingresar con el solo hecho de presentar su credencial de edil.

Entre las figuras políticas relevantes aparece el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto y el diputado Ricardo Mascheroni. Además, aparecen Pablo Serra, Raúl Fernandez Zurita, Mauro Re, Andrez Ruiz y María Alejandra Aragón.

El hecho de que no haya audiencias en el Nodo de Rafaela, el mal servicio en la ciudad (en particular, el de cloacas), la falta de inversiones (aún se tiene un solo camión desobstructor de cloacas) y el inconcluso plan de micromedición, algunas de las críticas que se vertirán hoy.



EN ROSARIO

Ayer, en Rosario, en la sede rosarina del gobierno provincial, se realizó la primera audiencia. El titular de la Multisectorial contra el Tarifazo, Juan Alcaraz, expresó que la mayoría de los concurrentes manifestaron su oposición al incremento, además de manifestar su disconformidad con el modo en que se desarrolla la reunión en la que no se producen modificaciones del tarifario propuesto.

"La audiencia es informativa, es un formalismo en el que anuncian el incremento pero la decisión del aumento ya la tienen tomada y hacen caso omiso a la oposición que se produce en esa audiencia", lamentó Alcaraz en declaraciones a LT8 de Rosario (y replicadas posteriormente por La Capital).