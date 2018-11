José Trulli aprobó la instancia nacional de la Olimpíada de Matemática Argentina

La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 460 "Guillermo Lehmann" y toda su comunidad celebra un logro de uno de sus alumnos, José Trulli, hecho que habla en favor de la innegable capacidad del joven, pero también del establecimiento que lo formó, logro que además enorgullece a los rafaelinos, porque en la instancia nacional de la s OMA concurrió representando a la ciudad y a la Provincia.

Evidentemente ejemplos como estos son los que nos estimulan y nos señalan que, pese a todo lo oscuro que se pregona nuestra juventud es faro de esperanza y comprobamos logros muy valiosos en distintos campos del quehacer académico, artístico, deportivo, etc.,el caso que nos ocupa hoy es un ejemplo más de esta afirmación.

José Trulli es alumno de sexto año de la especialidad Maestro Mayor de Obra.

En esta ocasión participó de las Olimpíadas de Matemática Argentinas (OMA) en instancias nacionales, siendo el único clasificado de la ciudad.

Nos visitó acompañado por un docente del establecimiento al que concurre, Diego Peretti, y nos hizo saber que e las Olimpíadas tenés cuatro instancias: interescolar, regional,zonal y nacional, hay instancias intermedias, al pasar al zonal se pasa también al provincial, instancias que las hacés si querés, las que son lineales son esas, vos aprobás con dos puntos, 2 menos , 2 menos menos, lo que sea, mientras tengas un 2 aprobás, y pasás a la siguiente instancia, cuando llegás al nacional, a partir de ahí la escuela no se hace cargo, decidís vos si vas o no que ya son selectivos para internacionales y esas cosas y en el nacional vos tenés una premiación al igual que en el provincial, el primero, segundo y tercer lugar de cada nivel y los mencionados y los aprobados, yo aprobé.

Agregó "tenés primer nivel que es primero y segundo año, segundo nivel que es tercero y cuarto año y tercer nivel que es quinto y sexto año.

"En el nacional es distinto, porque aprueba un cierto porcentaje de los chicos, si uno está dentro de ese porcentaje aprueba, no es que aprueba si tiene los dos puntos, depende la cantidad de chicos que haya".

Diego Peretti manifestó que " lo destacable es que llego´al nacional, de nuestra ciudad es el único que llegó a esa instancia, nos parece destacable el hecho".

Consultado acerca del sitio de realización José informó que " se hace siempre en La Falda , en Córdoba".

"En una semana de duración", agrego´el docente, quien con inocultable orgullo sentenció "él, llegó tres veces a instancia nacional, lo hizo en los años 2014, 2015 y 2016, superando exitosamente instancias escolares, regionales y provinciales

Por su parte José señalo´" el primer año no fui, el segundo año participé y pasé, éramos cuatro, dos de Rafaela y dos de Sunchales; el tercer año no pasé el zonal, después pasé el zonal de vuelta, pasamos tres de Rafaela y dos de otro lugar que no me acuerdo el nombre".

Por su parte Peretti remarcó que durante tres oportunidades concurrió a la instancia nacional y en dos ocasiones a la provincial "es un verdadero orgullo".

Pero también puso de relieve que "José tiene un don, la habilidad para la Matemática es innata".

En cuanto a los ejercicios en la OMA José hizo saber que " uno piensa la forma de resolverlo y tenés dos opciones siempre hay una forma con matemática pura y el otro camino es deductivo, es un camino alterno, es el camino que buscan que encuentres"

Destacó que " en el tercer nivel se busca que los ejercicios se resuelvan con Matemática, porque es bastante complicado, y debés aplicar todo lo que sabés de matemática o no podés resolver ninguno".

Otro tema que puso de relieve Peretti y que habla muy a favor de José fue que " en la Escuela no tenemos el tiempo ni medios para prepararlo, él se prepara solo, investiga, a veces consulta a algunos profes, pero todo es mérito de él".

Desde la Escuela, remarcando el rendimiento de este alumno, que se destaca en esta especialidad han señalado que es " de temple tranquilo, muy observador y reservado, para sus participaciones en dichas olimpíadas se entrena solo, consultando en algunas oportunidades a sus profesores, después de agotar todas sus opciones. Con mucha paciencia y perseverancia arriba a demostraciones dignas de admiración y aplauso. Obteniendo por ello mención especial".