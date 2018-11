Desde junio, tres robos armados en una tienda

Tienda “La Paz”, ubicada en Av. Italia 1671 -barrio Italia-, y perteneciente a una familia trabajadora de origen boliviano, fue robada a mano armada el viernes último por la tarde-noche, siendo esta la tercera vez que es asaltada a mano armada desde junio hasta el presente.

Si bien el delincuente ya habría sido reconocido por la víctima y detenido por la policía, nada paga el mal trago vivido por tercera vez por esta mujer y sus hijos -bebés gemelos- que se encontraban junto a ella.

La comerciante se llama Chambi Elba D.



RECONOCIMIENTO

Según informaron fuentes calificadas a este Diario, siendo aproximadamente las 19.30 del martes, personal policial que se encontraba en la Comisaría 1ª, fue abordado por la víctima, Chambi Elba D., de origen boliviano y domiciliada en calle Francia al 2700 de este medio -barrio Monseñor Zazpe-, quien dio conocimiento a los uniformados de que un hombre que se encontraba fuera de la Comisaria 1ª, fue reconocido por ella misma como el autor de un hecho de robo calificado que habría ocurrido en el citado horario en la “Tienda La Paz”, el viernes 23 de noviembre.

La mujer relató en sede policial que ese sujeto por ella identificado, portando un arma de fuego, logró sustraerle dinero en efectivo y una caja registradora, siendo la misma persona que le habría robado con anterioridad a mano armada en el mes de junio y agosto.

Así, se logró identificar al mismo, siendo un menor de edad de 17 años, llamado Guillermo Agustín G., domiciliado en Av. Aristóbulo del Valle al 2200 de esta ciudad.

En comunicación con el Juzgado de Menores, e interiorizados del hecho, se ordenó que se le haga una entrevista a la víctima, y que el llamado Guillermo Agustín G. quede detenido comunicado; que se notifique a sus progenitores y que sea trasladado a sede de la Comisaria 13ª por razones de jurisdicción.



EL HECHO

Según relató la víctima a radio ADN, el hecho ocurrió el viernes 23 de noviembre último.

A las 20.45 estaba por cerrar el negocio y aún tenía a dos clientes adentro. De repente Chambi Elba escuchó el ruido de una patada en la puerta.

Un sujeto ingresó con un arma y apuntó a todos, “siendo que yo tenía -dijo Chambi- también a mi nena de 16 años y dos bebés míos -gemelas-. El hombre les apuntó a todos y mi hija corrió al fondo para que no se le escapara ningún tiro al ladrón. Yo me quedé quieta, dura, sin saber que hacer; y este individuo me gritaba”, relató sobre la pesadilla vivida.

“Tenía el arma cerca mío -continuó- y me apuntó a la cabeza, a la nuca y me empujó, diciéndome que le de toda la plata. Así que le di toda la plata, se llevó también la caja registradora y se fue. Lo esperaba otro en una moto azul, escondido atrás de un camión. Enseguida vino mi vecino que al parecer lo vio bien; yo lo vi normal, de frente, no parecía drogado, pero me gritaba y me dio un ataque de nervios”.

Continuando con su relato, Chambi Elba dijo que, “es la tercera vez que me toca, la primera vez fue en junio -la misma persona también armada-, en agosto con un cuchillo, y ahora otra vez armado, tapándose con una gorra y una chalina. Fue las tres veces el mismo delincuente”.

“Me dio mucha impotencia -siguió- porque no es fácil hoy conseguir un peso. Pensé varias veces en sacarle el arma pero como yo tenía el bebé me dio miedo que se le escape un tiro. Nosotros somos extranjeros y no tenemos mucha seguridad acá. Si nos matan nos matan”, relató con crudeza.

El hombre se llevó unos $7.500 en efectivo que estaban en la caja y se llevó la caja de acero quirúrgico también.

“Mi miedo fue que se le escape un tiro -finalizó esta víctima de la inseguridad-. Quiero pedirle a las autoridades que nos den un poco de 'bolilla', porque nosotros somos extranjeros, vinimos acá a trabajar y no hacemos mal a nadie. Ojalá nos manden aunque sea un patrullero para vigilar porque estamos muy solos acá”, finalizó.