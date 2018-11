Algunas especies y características

verde azulado.fina y media muy resistente al pisoteo.primavera, verano, otoño.sol.panes, gajos, siembra.existen muchas variedades e híbridos.verde mas claro.media. Hojas más anchas. Resistente al pisoteo.primavera, verano, otoño.sol.panes, gajos, siembra.existe una sola.verde grisáceo.gruesa, menos resistente al pisoteo.primavera, verano, otoño,sol y media sombra.panes, gajos,existen algunas.claro y brillante.gruesa, no se recupera bien de los daños.desde primavera hasta otoño.soporta bien la sombra y las altas temperaturas.de semilla o de gajo.sus hojas son gruesas oscuras y brillantes.gruesa.es perenne, su ciclo va desde la primavera al invierno.tolera bien sombra y altas temperaturas. No tolera el pisoteo.gajos o semillas.Constituyen el sistema mas rápido, pero también el más caro. Se trata de alfombras de 60 x 40 cm que se colocan una junta a otra hasta lograr un cubrimiento total o parcial en forma de damero para reducir costos. También se puede dividir cada pan en pancitos. Se los puede colocar en cualquier época del año.Se trata de un sistema más trabajoso, pero muy efectivo y más económico. Gajos de 20 cm de largo que se colocan en la tierra uno por uno a 30 cm de distancia entre sí. Se realiza en primavera-verano. Para grandes superficies existen para la contratación maquinarias especiales.Es muy fácil de realizar, pero eso si: se tarda más en tener el césped listo.Se prepara una cama de siembra (consiste en la nivelación y rastrilleo del suelo) luego se esparce la semilla al voleo (o con sembradoras manuales) y se rastrilla para incorporarlas. Las variedades de primavera y verano se siembran en primavera.Espero puedan poner en practica alguno de estos métodos y elegir el césped que mejor se adapte a sus requerimientos... y a disfrutar de un hermoso césped este verano que ya casi esta acá. Y no olvidar nunca,El cuerpo es nuestro jardín y la voluntad, su jardinero. William Shakespeare.