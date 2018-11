"Hay que encontrarle un destino al edificio"

Tras los dos primeros encuentros realizados con estudiantes universitarios y adultos mayores de la ciudad, el proceso participativo “Ripamonti, un nuevo comienzo” continuó ayer con un tercer foro de ideas destinado a la ciudadanía en general, y que estuvo encabezado por una charla abierta a cargo del arquitecto Luis Müller.

El arquitecto dijo que "siempre se está valorizando las intervenciones en edificios históricos que tienen una adecuada relación con el pasado, pero que no dejan de manifestarse en el presente", sostuvo ante los medios de la ciudad.

Muller fue abordando su exposición en materia de cómo manifestarse en el presente, interviniendo en un edificio histórico tan importante como la Vieja Recova. "Creo que lo principal es encontrarle un destino al edificio porque generar un proyecto arquitectónico sin una función y una posibilidad de gestionarlo es casi una utopía, ya que los edificios tienen que tener una vida propia que los dinamice y que los sostenga. Por eso creo que hacer un proyecto sobre un espacio, sin saber que es lo que vamos a ubicar allí y cómo va a funcionar, es la tarea a la que se tiene que aplicar esta comunidad", comunicó.

El arquitecto pidió rescatar todo "aquello que es rescatable" y darle una funcionalidad, un nuevo uso, y una arquitectura "que lo acompañe y que sea contemporánea sin interrumpir el diálogo con el pasado, sino que por el contrario, buscar activarlo", expresó.

En tanto, hizo referencia a la clase política que hoy gobierna la ciudad y añadió que "es un compromiso que todo gobierno local debe tener con su comunidad. un edificio patrimonial es parte de la historia de la sociedad y como tal la refiere, la representa y este es un caso emblemático. Creo que corresponde ponerle atención al tema, así como lo están haciendo. Hay que motivar a la sociedad para que apoye las propuestas que puedan surgir, y pienso que una alterna es justamente estar abierto a propuestas, e incluso un concurso de ideas que posibilite acercar propuestas al Municipio, si es que no hay ideas claras de lo que se puede producir", dijo.

Por cuestiones de tiempo, Muller no quiso dar todavía un diagnóstico de lo que habría que hacer con la Vieja Recova, y destacó que "se pueden conservar las fachadas en gran medida, y parte de las estructuras, cómo así también la cubierta del sector que está aún en pie. No deja de ser un desafío para que la ciudad pueda mantener una imagen que la caracterizó durante tanto tiempo, en un lugar tan significativo, central, y darse la oportunidad de ocupar ese espacio con nuevos usos que le den nueva vida al sector", completó.

Como sucedió en las fechas anteriores, desarrolladas en el Museo Histórico Municipal y ante la presencia de un importante marco de público, tras la introducción inicial se dispondrán mesas de debate coordinadas por facilitadores, donde se discutirá la elaboración de un programa de usos y actividades para el lugar.

El objetivo de estos encuentros es poder alcanzar un documento que sintetice el sentir de los rafaelinos, previo a la aprobación de la ley de expropiación que aún se discute en la Legislatura de la Provincia.

Recordemos que los primeros encuentros han arrojado algunas coincidencias en torno al destino que debería tener el edificio de los ex Almacenes Ripamonti y se espera que estas miradas se puedan ampliar y profundizar con esta tercera convocatoria, como para que los rafaelinos puedan involucrarse y comprometerse con el futuro de esta parte importante de la ciudad, fortaleciendo el diálogo y trabajando en conjunto para alcanzar un consenso sobre el nuevo rumbo que deberá tomar este histórico inmueble.