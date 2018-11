Precipitaciones complicaron el inicio del ciclo de la soja

Fue la décima semana con características muy similares. En cada una de ellas hubo alternancia de dos o tres días con condiciones de inestabilidad climática con frente de tormenta, precipitaciones de variadas intensidades, caída de granizo en áreas puntuales, alta nubosidad, luego estabilidad climática con días soleados, alguna nubosidad, con temperaturas medias a altas y vientos de intensidad baja a media de dirección sur-este y norte.

Las precipitaciones ocurrieron los días 24, 25 y 27 del corriente, siendo irregulares, pero en general de baja a media intensidad, con algunas ráfagas de viento.

Los montos pluviométricos acumulados en este período fluctuaron entre 5 y 80 mm. En los departamentos del centro sur del área, algunos sectores puntuales recibieron entre 85 a 110 mm, siendo los del norte los que registraron menor milimetraje hasta las 20 horas del día 27 de noviembre.

Las tareas realizadas en este período, muy regulada y restringida por las condiciones climáticas que reinaron y del suelo, fueron:

a) proceso de siembra de algodón, sorgo granífero-forrajero, soja de primera y primeros lotes de soja de segunda,

b) monitoreo de las trampas y detección de la presencia del picudo algodonero y la realización de aplicaciones, si fuera necesario,

c) cosecha de trigo en todos los departamentos del área de estudio,

d) aplicaciones de herbicidas para el control de malezas, particularmente en los lotes sembrados con soja de primera,

e) incorporación de fertilizantes en cultivos de arroz y algodón.

Para el período comprendido entre el miércoles 28 de noviembre al martes 4 de diciembre, los pronósticos prevén, desde el inicio, aumento de la nubosidad, inestabilidad climática, con probabilidades de precipitaciones en toda el área, de bajas a medias intensidades e importancia en los montos pluviométricos, con mayor incidencia en los departamentos del norte hasta las primeras horas del lunes 2.

A posteriori y hasta el final del período, volverían las buenas condiciones, estabilidad climática, con escasa nubosidad, días soleados, aumento de temperatura y nula probabilidad de lloviznas o lluvias.

Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de 10 a 21 ºC y máximas de 21 a 30 ºC.



TRIGO

Los nuevos eventos climáticos ocurridos en toda el área, demoraron el proceso de cosecha, que con el transcurso de los días fue regulando su ritmo.

Como consecuencia de ello disminuyó el movimiento del parque de cosechadoras y el acompañamiento de equipos.

En los departamentos del norte la finalización de la cosecha se registró y en los del centro el grado de avance fue superior al 75%, lográndose en el total del área un poco más del 75% de avance, faltando la cosecha de unas 89.500 ha aproximadamente.

Como consecuencia de las condiciones ambientales mencionadas ocurridas estos últimos quince días, comenzó a detectarse cierto impacto sobre el cultivo, con disminución en los rendimientos, particularmente en los departamentos del sur del área de estudio. Disminución que osciló entre los 3 y 5 qq/ha.

Otro indicador que se observó como consecuencia del período húmedo fue el brotado de los granos en las espigas, situación que se reflejaría en el valor comercial del producto.

Hasta la fecha el estado sanitario del cultivo continuó siendo muy bueno, sin expresión de enfermedades ni de plagas.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: en un bajo porcentaje en 9 “madurez” 91 (cariopse duro, difícil de dividir) y el resto en 92 (cariopse duro, no se marca con la uña).



MAÍZ TOTAL

(CAMPAÑA 2018/19)

Hasta la fecha el cultivo de maíz presentó un avance en la siembra del 47,3%, representando unas 89.000 ha. Las mismas correspondieron a lotes sembrados en primera instancia, denominado maíz de primera, el cual de acuerdo al área de estudio tendría dos usos, un porcentaje a grano para futura venta comercial y el otro porcentaje como forraje, para consumo animal bovino.



MAÍZ DE PRIMERA

Un 98% de los cultivares manifestaron muy buen estado a excelente, creciendo y desarrollándose bajo condiciones óptimas. La disponibilidad de agua útil en los suelos y las temperaturas fueron adecuadas para el cultivo. El 2% restante manifestó cierto grado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos, como caídas de piedras, heladas tardías y excesos hídricos.

La variación hacia un mejor estado, del orden de un punto porcentual, en esta semana estuvo dado por las condiciones ambientales registradas, revirtiendo las situaciones adversas del comienzo del ciclo y desde los quince días de sembrado, una constante del mejoramiento.

En cuanto al estado sanitario del cultivo se encontró muy bien, sin ataques de plagas ni enfermedades, hasta el momento.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos” V6 (6º hoja desarrollada) V7 (7º hoja desarrollada), V8 (8º hoja desarrollada), V9 (9º hoja desarrollada), V10 (10º hoja desarrollada), Vt (panojamiento), R “estados reproductivos”, R1 (emergencia de estigma) y los más avanzados en R2 (cuaje - ampolla).



SOJA DE PRIMERA

Hasta la fecha se logró un progreso del orden del 70% sobre lo proyectado, representando 647.500 ha. Con un incremento intersemanal de 20 puntos porcentuales y un retraso de 12% en comparación a la campaña del año anterior.

Las consecuencias de este período húmedo fueron:

• la primera: la no concreción de las intenciones de siembra, que eran similares a levemente superiores a las de la campaña anterior y que alcanzarían las 925.000 ha,

• la segunda: los cambios en planificación y estrategias, en la gran mayoría de lotes con rastrojos de maíz, que tenían destino al cultivo de soja de primera y se encontraron con saturación y encharcamiento de los suelos,

• la tercera: la cama de siembra sobre el rastrojo de trigo, como consecuencia directa de las últimas precipitaciones registradas en la semana con la particularidad de su media a baja intensidad y durante tiempos prolongados, permitiendo una infiltración, saturación y sobresaturación de los perfiles de suelos.

La situación de seguimiento y monitoreo continuó por parte de los productores y asesores porque cada día que pasó y de imperar las condiciones climáticas, deberían realizarse nuevas planificaciones o replantearse y ajustarse las mismas, a los nuevos escenarios.