Argentina y EE. UU. por un lugar en el Mundial

El seleccionado argentino de baloncesto recibirá este jueves al de Estados Unidos en un partido que enfrenta a los dos líderes del Grupo E y que clasificará al ganador al Mundial FIBA a celebrarse en China de 2019. El perdedor, en cambio, tendrá que seguir luchando por su clasificación.

Argentina y Estados Unidos lideran el Grupo E con 15 puntos, seguidos por Puerto Rico y Uruguay con 13 y México y Panamá con 11. Una vez finalizado el torneo, al que le quedan cuatro jornadas, los tres primeros conseguirán su pasaje para el Mundial de China, mientras que el cuarto deberá jugar ante el cuarto del Grupo F, que integran Canadá y Venezuela (15 puntos), Brasil (14), República Dominicana (13), Islas Vírgenes Estadounidenses (10) y Chile (9).

Argentina será local en esta doble ventana de partidos, ya que luego recibirá a México el 2 de diciembre. Estados Unidos, por su parte, visitará ese mismo día a Uruguay.

Argentina y Estados Unidos ganaron siete encuentros en lo que va del certamen y solo perdieron uno. Los locales cayeron ante Uruguay por 88-83 y los norteamericanos fueron superados en su visita a México por 78-70.

La principal novedad del equipo argentino, dirigido por Sergio Hernández, fue la inclusión del escolta Paolo Quinteros, quien no vestía la camiseta albiceleste desde 2011. "Fue toda una sorpresa haber recibido la convocatoria, cuando me enteré que estaba entre los doce no lo podía creer. Sé del compromiso y desafío del equipo y estoy muy contento por ser parte después de tanto tiempo. Esto es un premio al sacrificio que uno hace en la temporada", dijo Quinteros. Además, el alero Federico Aguerre reemplazará al lesionado Marcos Mata.

El equipo argentino lo conforman Nicolás Laprovittola, Lucas Faggiano, Nicolás Brussino, Lucio Redivo, Paolo Quinteros, Marcos Mata, Máximo Fjellerup, Franco Giorgetti, Luis Scola, Javier Saiz, Marcos Delia, el rafaelino Roberto Acuña y Federico Aguerre.

En Estados Unidos la sorpresa fue la citación del experimentado escolta Reggie Hearn, clave en la obtención de la Copa América de 2017. La principal ausencia es la del base de los Sacramento Kings Frank Mason, un habitual convocado. Joel Berry II, DeAndre Liggins, Richard Solomon, Reggie Hearn, Eric Moreland, Jarnell Stokes, Scotty Hopson, Chasson Randle, Travis Trice, John Jenkins, Cameron Reynolds y Tyler Zeller serán los encargados de buscar la clasificación al Mundial.

Este partido se disputará en el estadio Superdomo de la provincia de La Rioja, en el noroeste del país, con capacidad para unos 11.000 espectadores, desde las 21:30 y con televisación en directo hacia todo el país por TyC Sports.