Esperando novedades y el inicio de la pretemporada

Ha pasado más de un mes del último partido de 9 de Julio en Liga Rafaelina, y los hinchas están esperando novedades de cara a la conformación del plantel que encarará el Torneo Regional Amateur 2019. Por ahora, lo único que se sabe es que estaría comenzando entre fines de enero y principios de febrero, y por este motivo el club se ha tomado su tiempo para pensar y analizar las incorporaciones. Por lo pronto, hay gestiones avanzadas con varios jugadores, pero no hay nada confirmado. Por eso, la dirigencia se ha mostrado con bastante hermetismo y no quiere dar a conocer nombres. Igualmente, la idea es armar un plantel con 30 jugadores entre los que son del club, los que llegarán, que serían 2 por puestos, más un selectivo de inferiores para trabajar con la primera, según lo que le adelantó a este Diario Marcelo Werlen, el coordinador del fútbol del León rafaelino. No obstante, se lo estuvo observando al arquero Gustavo Vergara, a quien Daniel Veronesse, el DT rojiblanco, conoce de su paso por Belgrano de Paraná y es uno de los nombres que está en carpeta para reforzar la valla juliense. Mientras que Miguel Monay, luego de su paso por Ferro, es otro de los jugadores que estarán en el plantel. En cuanto a la pretemporada, se pondrá en marcha entre el 3 y el 10 de diciembre. Igualmente, para conocer más detalles habrá que aguardar hasta este viernes luego de la reunión que sostendrán los dirigentes con el entrenador.



PRESENTACION DE

LA FUNDACION

Este jueves 29, a partir de las 21 en Faber Libros, se realizará la cena presentación de la Fundación Juliense, entidad que desde hace unos meses cuenta con su personería jurídica. Esta Fundación tiene por objetivo, entre otros, apoyar las gestiones sociales, deportivas, educativas y de todo tipo que se generen en el ámbito de la entidad rojiblanca.



MAÑANA, ASAMBLEA

En lo institucional, este viernes, desde las 20, se llevará a cabo en el club la Asamblea General, donde se producirá la renovación de autoridades. Finalmente, solamente se registró la lista oficialista que será encabezada por Hugo Morel, referente del fútbol de la entidad en los últimos años y que venía desempeñándose como vocal en la actual gestión encabezada por Walter Gunzinger (que cumple el mandato tras la renuncia de Franco Moroni). De esta manera, se evitó que se lleven a cabo elecciones, ya que el candidato de la oposición, Edgardo Santucci, había presentado el pasado 15 de noviembre una nota con pedido de prórroga, algo que fue rechazado de acuerdo a los estatutos del Club. De manera oficial, la nueva dirigencia juliense estará conformada entonces por Morel como presidente, Claudio Astesano y Marcelo Andretich (presidentes primero y segundo respectivamente); Emiliano Montagna (secretario); Daniel Galfré (secretario de actas); Gastón Astesano (prosecretario); Lucas Astrada (tesorero); Walter Gunzinger (protesorero); en los principales cargos.



RECONOCIMIENTOS

El último viernes, en el salón social del club, la Agrupación Marcelo Werlen, que realiza distintas obras en el estadio, a través de una cena festejó su primer aniversario de vida ante una gran convocatoria. Entre los invitados estuvieron presentes varias glorias de la institución, como Germán Soltermam, máximo ídolo del club, Walter Gómez, Hugo Riberi, José Córdoba, José Elías Trejo y Alfredo Fernández, entre otros, quienes fueron homenajeados.