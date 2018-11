Evaluarán que la Policía patrulle junto a la GUR

Una de las ideas que apareció en la jornada de ayer fue empezar a estudiar la posibilidad de que el Municipio firme un convenio con la Policía para que los efectivos de la fuerza provincial puedan participar del patrullaje en los móviles de la Guardia Urbana de Rafaela.Quien mencionó la idea fue Hugo Menossi. "Sé que Castellano no está muy de acuerdo. Como se lo había dicho en privado a Pullaro, como estaban los concejales, los vecinalistas y el Jefe del Nodo, aproveché a decirlo, porque podría ser una alternativa. Hoy la GUR, en algunos lugares, no ingresa. Tener un policía o dos podría hacer que sí se pueda hacer prevención", dijo el edil a LA OPINION.Quizás esta idea parezca nueva. Sin embargo, no es así: en 2013, Hernán Camusso presentó este tema siendo candidato a concejal por el Frente Renovador. En aquel momento, el postulante tomó las experiencias de Tigre, San Martín y San Miguel, en la Provincia de Buenos Aires. Allí se basaron en el principio de un "arresto civil", es decir, la posibilidad de que cualquier persona pudiera detener a otra en el caso de que cometiera un delito ostensible, que sea urgente privarlo de su libertad, etc y poder entregarlo a la autoridad competente. En aquellas localidades bonaerenses, primero comenzaron a ingresar policías como adicionales, pagando los mismos los municipios. Con el paso del tiempo, fue necesario mucho dinero para ello. Ante esta situación, se pasó a optar por policías retirados, que son civiles, pero tienen capacidad de portar armas.Obviamente, además de esto, es necesaria mucha infraestructura (mayor conectividad, botones antipánico, cámaras, etc). Y se apuntaba a un objetivo final mucho mayor: que la policía sea comandada desde los Municipios.