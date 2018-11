Despidieron los restos mortales de Rosalía Jara

En horas del mediodía de este miércoles llegaron a Fortín Olmos -departamento Vera- los restos de Rosalía Jara, la joven oriunda de esa población del norte de la provincia cuya muerte se confirmó el 9 de noviembre pasado, tras conocerse los resultados del análisis de ADN realizado por el Equipo de Antropología Forense en Buenos Aires.

Dichos restos -según consignó radio LT 10- habían sido hallados en el paraje El Bonete, tras una búsqueda de un año y cuatro meses de Rosalía, desaparecida el 1° de julio de 2017.

En la tarde de ayer, la joven recibía el último adiós de parte de familiares y amigos. En ese contexto, su tío, Rubén Jara, pidió una y otra vez justicia por su sobrina.

"Hoy es un momento difícil que está viviendo el pueblo de Fortín Olmos y las zonas aledañas, pero no vamos a bajar los brazos. Así como nunca bajamos los brazos y pedimos dar con el paradero de Rosalía, vamos a seguir pidiendo justicia. Para que este caso no vuelva a pasar nunca más en el norte santafesino", dijo Jara en diálogo con "Fabián al Mediodía" de la radio de la capital provincial.

"Fue un caso muy difícil, desesperante, con mucho sacrificio y mucho dolor", siguió. "Las palabras no alcanzan para dar una explicación", cerró Rubén Jara.