Sin compromiso para reducir emisiones de gas

La Secretaría de Agroindustria ya analizó con representantes del sector productivo agroindustrial la posición de Argentina en la Conferencia de Katowice (Polonia) sobre el Cambio Climático y no se comprometerá a reducir las emisiones en el agro, pero colaborará.Se trata de la COP 24°, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá lugar entre el 3 y 14 de diciembre donde se debatirán las principales reglas para la implementación del Acuerdo de París a partir del 2020.De las emisiones totales de efecto invernadero en la Argentina, el 39% proviene del agro y los bosques.De este porcentaje, 20 puntos corresponden a la ganadería, 13 a la deforestación y 6% restante a la agricultura, principalmente por fertilización.En la apertura de la convocatoria el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, destacó que "si bien la Argentina no se comprometió a reducir emisiones específicamente en el agro, donde la prioridad es la adaptación al cambio climático, tenemos la visión de que el sector puede ser parte de la solución y no del problema".Señaló que "como hacemos cada año que vamos a las conferencias climáticas desde que asumimos, este encuentro, busca informar al sector sobre las negociaciones internacionales y el trabajo que venimos haciendo".Por su parte, el director de Producciones Sostenibles, Nicolás Lucas, explicó que "para nosotros el principal aspecto a trabajar es el plan de adaptación, el aumento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad en las actividades productivas"."También la mitigación de riesgos, mejorar las áreas de emergencia y la generación y transferencia de conocimiento e información a través de nuestros organismos, en especial del INTA que trabajan con los productores quienes son los que van detectando cambios climáticos y van adaptando sus prácticas", dijo.Pero además, Agroindustria está desarrollando un plan de mitigación de gases de efecto invernadero del sector, señaló Lucas.El secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile destacó que "con Agroindustria tenemos una forma de trabajo en equipo que es excelente porque el sector agropecuario no tiene nada que esconder sino mucho para mostrar al mundo" (NA).